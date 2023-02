Susi Díaz consigue para Elche uno de los cuatros Soles Sostenibles de la Guía Repsol

La llegada de los Soles Repsol a Alicante ya calienta motores. Y lo hace de forma sostenible al entregar por primera vez en la Comunidad Valenciana la distinción a los cuatro mejores restaurantes por su sostenibilidad. Susi Díaz consigue con La Finca de Elche una de estas preciadas distinciones.

El Sol Sostenible valora no solo el uso de productos de proximidad y garantía de origen, el aprovechamiento alimentario, las acciones ecológicas o el reciclaje y la reutilización, prácticas que afortunadamente se están normalizando en el sector, destaca la organización.

La experimentación con subproductos en Culler de Pau, la reducción de emisiones de CO2 de La Finca, la defensa de un modelo de cereal cultivado con métodos sostenibles de Molino de Alcuneza y la apuesta por la permacultura de Finca Alfoliz son las cuatro actuaciones valoradas por Guía Repsol y el Ministerio de Agricultura.

[Los soles Repsol en Alicante: "Somos ya una potencia gastronómica, hay que créerselo"]

Carlos González, alcalde de Elche, alaba la capacidad del sector de la restauración para adaptarse. Y de ahí, añade que “aparte de lo principal que es desvivirse por sus clientes, también lo hace con la sostenibilidad y el cambio climático”. Y esto último es “descarbonizar para nuestras ciudades y economía, que es absolutamente prioritario para el mundo”. Pero “no es algo que concierna a los grandes operadores de nuestro país, todos podemos contribuir a este objetivo e influir en la descarbonización de nuestra economía”. González destaca también a Susi Díaz, “un ejemplo del sector por su afán por mejorar e innovar y “por sorprender y agradar”.

Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo, valora la importancia de acoger los premios en la Comunidad Valenciana. Y más “en un tiempo complejo que significa un esfuerzo añadido para pelearlo y vencerlo”, por eso quiere felicitar a Susi Díaz “porque representa enormes valores de esfuerzo, gusto, belleza y además aporta un carisma que la hace especial entre los especiales”. Colomer destaca también que en este caso sea por la sostenibilidad: “Que es que nuestros hijos puedan seguir respirando, que no es poco”. Y para Díaz destaca que “la revolución que nos aguarda, que no será política, será la de la belleza y amabilidad, que es la que tú encarnas, Susi”.

"Repsol ha querido visibilizar proyectos en los que destaca la voluntad de desarrollarse siendo responsables con el medioambiente". Así lo afirma la directora de Guía Repsol, María Ritter, quien asegura que "es impresionante la cantidad de restaurantes que nos piden que les ayudemos a ser más eficientes energéticamente y a fomentar la movilidad eléctrica entre sus clientes, que echa mano de la experiencia de esta compañía porque sabe que tiene un firme compromiso con la sostenibilidad".

Culler de Pau

Desde la pequeña aldea de Reboredo en O Grove (Pontevedra), el equipo del trisoleado Culler de Pau, dirigido por Javier Olleros en cocina y Amaranta Rodríguez en sala, se empeña cada día en "devolver algo al entorno". Este Sol Sostenible #AlimentosdEspaña premia su continua experimentación para reducir al máximo el desperdicio en cada uno de sus platos, el diálogo constante con productores y biólogos de la zona y su historia basada en las buenas prácticas. "Es importante entender el tiempo en el que estamos y pasar a la acción. Como restaurantes podemos hacer muchas cosas", anima el cocinero gallego.

En esa línea de aprovechamiento, de uso de subproductos, Olleros habla de cómo han conseguido este año, por ejemplo, que absolutamente todo el puerro esté presente en su menú, parte de él como un bocado prepostre. "Está muy rico, que es el objetivo, pero también nos retorcemos la cabeza para utilizarlo todo".

La Finca

En la categoría de 2 Soles Guía Repsol, en La Finca (Elche, Alicante), Susi Díaz y sus hijos, Irene y Chema García, han logrado reducir el consumo de agua mediante una depuradora propia y la formación de su equipo. También obtienen autonomía energética a través de su instalación de placas fotovoltaicas. García lo tiene claro: "las cocinas del futuro van a ser sostenibles y habrá quien llegue antes y quien llegue después". Aunque para él la sostenibilidad no es solo una forma de trabajar, "es una forma de entender la vida. Buscamos una mayor conciliación, intentar ser ejemplo".

Molino de Alcuneza

Molino de Alcuneza, en Sigüenza (Guadalajara), es reconocido este año por sus iniciativas sostenibles en la categoría de 1 Sol Guía Repsol. Su defensa de un modelo de producción sostenible, particularmente de cereales locales –como el trigo negrillo– y harinas ecológicas, es parte de su compromiso con el entorno, una zona despoblada como es la Serranía de Guadalajara. Los hermanos Blanca y Samuel Moreno consideran que con su trabajo ayudan a generar riqueza a través de un modelo respetuoso con el medioambiente y con la idiosincrasia del territorio.

Finca Alfoliz

Entre los Recomendados por Guía Repsol, destaca Finca Alfoliz (Aljaraque, Huelva) de Xanty Elías, en cuyo huerto se trabaja la permacultura, "una filosofía de cultivo basado en el respeto a la tierra", explica el cocinero onubense. No aran la tierra para que se oxigene por sí misma, regulan su PH, y combinan cultivos que se complementan entre sí. Finca Alfoliz, desde la Fundación Prenauta, educa a los niños en alimentación sostenible, y comparte con el resto de galardonados una misma visión global: "Si somos verdes pero no somos rentables, no somos sostenibles. Si generamos riqueza pero nuestro entorno no lo nota, tampoco somos sostenibles".

