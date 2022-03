Ángel, el restaurador de Alicante que apuesta por la carne: "Cada vez que habla Garzón vienen más clientes"

Ángel García disfruta y hace disfrutar a sus comensales con la carne. Y lo hace ya sea ahumada, madurada o en salmuera. O preparada a la plancha, a la piedra o frita. Sobre ella basa la cocina de Templo, su restaurante en Alicante. Y si tiene que presentar un nuevo menú lo hace en Cuaresma, cuando la tradición católica marca la abstinencia. Y si lo estrena es poco antes de el día mundial sin carne. Poco importa eso. Como cuenta, "cada vez que habla Garzón, vendo más".

Situado en el centro de la ciudad, está contento con las ideas que presenta a la prensa en forma de nueva carta. Las recetas y técnicas que aplica en ella han surgido de "cuando me prohibieron atender", en referencia a los peores momentos del sector por las restricciones sanitarias en la Comunidad Valenciana. Así que se puso manos a la obra. "Y si no tengo trabajo, me lo invento. Quería hacer cosas".

Entre ellas, experimentar. Sin miedo. ¿Su carta se basa en la carne? Prueba con salazones. ¿Se acumulan las peticiones para prohibir el foie? Lo recupera en la carta. Lo que sí asegura que prohíbe en su local es que le llegaran productos ya preparados. "Ni las salsas", recalca. En Templo tampoco encontrará parrilladas de verduras: "Cada vez que lo sacaba, me ponía enfermo".

Ángel García llega a este punto después de mantener cuatro años abierto su local, la mitad de ese tiempo bajo los problemas de llevar adelante un negocio durante una pandemia mundial. "Yo no miro otros negocios. Si va bien trabajo más. Y si es flojo, me voy a casa con mi mujer porque la salud mental importa", razona, "es lo que tiene estar casado con una psicóloga".

El cambio

Él pasó por ese momento hace años y lo superó gracias a la restauración. "Como director de exportaciones el nivel de estrés era una locura", recuerda sobre su anterior trabajo en el que el éxito en los números le acompañaba aunque no le bastara. Lo que le gustaba era la carne madurada, una técnica que había probado en sus viajes y que quiso prepararse él mismo.

Aquel experimento que surgió con una nevera que manipuló para tratar la carne que había comprado funcionó. "El resultado fue espectacular", cuenta ilusionado mientras van pasando los nuevos platos sobre la mesa de su negocio. Así que cogió el traspaso de este local para volver a la hostelería que ya había probado mientras estudiaba empresariales. "Aquí no solo hay que abrir la puerta, hay que estar en el barrio".

