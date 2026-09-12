Llega a Action el mueble de pared ideal para organizar la casa: solo 24,90 euros y disponible en dos colores

Organizar la casa puede convertirse en un verdadero rompecabezas si no se encuentran los muebles y accesorios adecuados, y en el caso de encontrarlos, muchas veces son muy costosos.

En este sentido, Action tiene entre sus novedades semanales un mueble de pared que permite ganar espacio de almacenamiento y dar un toque decorativo a cualquier estancia. Se trata de un armario de pared abierto, disponible por 24,90 euros y en blanco y negro.

El producto forma parte de la sección de muebles de la cadena y está incluido en la promoción semanal del 9 al 15 de septiembre. Su precio habitual es de 29,95 euros, por lo que actualmente cuenta con un descuento del 16%.

Para organizar la vivienda

El armario tiene unas medidas de 116 x 33 x 70 centímetros y cuenta con tres baldas. Su diseño abierto permite colocar libros, plantas, accesorios y otros elementos decorativos, manteniéndolos siempre a la vista y fácilmente accesibles.

Según explica Action, es una opción adecuada para el salón, la entrada o incluso la oficina. También puede utilizarse en otras estancias de la vivienda, siempre que se tenga en cuenta la capacidad máxima de carga, fijada en 10 kilos por balda.

El mueble de pared de Action. Action

El mueble presenta una forma rectangular y está fabricado con madera MDF y hierro. Se entrega desmontado, aunque incluye los materiales necesarios para su montaje.

Decorativo y funcional

Más allá de su función como espacio de almacenamiento, el armario puede convertirse en un elemento decorativo. Sus tres estantes permiten crear diferentes composiciones con plantas, libros, marcos de fotos u otros objetos de pequeño tamaño.

Al tratarse de un modelo abierto y sin puertas, los objetos quedan expuestos y se puede acceder a ellos rápidamente. Además, sus dos acabados —blanco y negro— facilitan su integración en diferentes estilos decorativos.

Con certificación FSC®

La ficha del producto indica que el papel y/o la madera utilizados cuentan con la certificación FSC®. Este sello garantiza que estos materiales proceden de bosques gestionados de una forma más sostenible, con medidas destinadas a proteger a las personas, los animales y las plantas vinculados a estos espacios.

Por 24,90 euros

El armario de pared abierto de Action está disponible por 24,90 euros, frente a los 29,95 euros de su precio habitual. La promoción semanal está vigente del 9 al 15 de septiembre, aunque las existencias pueden variar de una tienda a otra.

El artículo, identificado con el número 3216163, incluye los materiales de montaje y está disponible en color blanco y negro. Por sus dimensiones y características, puede ser una alternativa práctica para mantener el orden y aprovechar el espacio de las paredes sin realizar un gran desembolso.