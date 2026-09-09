La gran feria gastronómica de Alicante reunirá a los mejores cocineros del 2 al 5 de octubre: showcooking y degustaciones

Los amantes de la gastronomía están de suerte. Alicante se prepara para reunir durante cuatro días algunos de los platos y productos que han conquistado los principales concursos gastronómicos de España y del mundo.

La cita será del 2 al 5 de octubre, dentro de Alicante Gastronómica, que este año estrena una nueva propuesta bajo el nombre de ‘Lo Mejor de los Mejores’.

La iniciativa permitirá al público descubrir, aprender y degustar las creaciones de algunos de los grandes campeones de la gastronomía nacional e internacional. Entre las propuestas habrá platos de cuchara, croquetas, torreznos, chocolate, pizza, hamburguesas, tacos, tortilla y bocadillos.

La nueva programación reunirá así a cocineros y establecimientos reconocidos en diferentes certámenes gastronómicos. Todos ellos protagonizarán showcookings, masterclasses y degustaciones a lo largo de los cuatro días de feria.

La presidenta de Alicante Gastronómica, Gema Amor, anima al público a descubrir esta programación, que reúne por primera vez en la feria algunas de las elaboraciones y productos reconocidos en importantes concursos gastronómicos nacionales e internacionales.

"En pocos lugares se puede conocer, aprender y degustar en un mismo espacio productos y recetas que han sido reconocidos en algunos de los concursos gastronómicos más importantes", señala en una nota de prensa.

Uno de los nombres destacados es el de la restauradora Pilar Meana, del restaurante La Cantina de Vistalegre, en Avilés. La cocinera asturiana, conocida como “La reina de la Cuchara”, acumula éxitos en los certámenes de la Mejor Fabada del Mundo, el Mejor Cachopo del Mundo y Mejores Callos.

Meana ofrecerá un showcooking acompañado de una degustación y protagonizará además una masterclass centrada en los platos de cuchara y los guisos. Su propuesta se caracteriza por una técnica de cocción al carbón en olla ferroviaria, que ha llamado la atención de críticos y público.

La programación también permitirá descubrir el Mejor Escabeche del Mundo en el espacio del Rincón de las Estrellas y los Soles. Además, se impartirá una masterclass para aprender a preparar escabeches con verduras, pescados y carne de ave.

Croquetas, chocolate y torreznos

El chocolate tendrá también su espacio de la mano de Albert Daví, ganador del MMACE, el premio al Mejor Maestro Chocolatero de España. El objetivo será descubrir algunas de las claves para conseguir el chocolate perfecto.

Los aficionados a las croquetas podrán aprender directamente del chef Miguel Carretero, ganador en 2018 y 2022 del premio a la Mejor Croqueta de Jamón del Mundo en Madrid Fusión.

Durante su demostración explicará las claves para conseguir una bechamel cremosa, un rebozado ligero y crujiente y un equilibrio entre sabor, textura y técnica.

Desde Soria llegará además uno de los productos más reconocibles de la gastronomía del interior peninsular: el torrezno. La Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria y el Restaurante Virrey Palafox participarán en la propuesta con la colaboración de la Cámara Oficial de Comercio de Soria y la Asociación Cultural Gastronómica Soriana.

Ángel Ortego Ayuso, del Hostal Restaurante La Tablada de Navaleno, mostrará los secretos de este producto. El cocinero fue subcampeón de El Mejor Torrezno del Mundo 2026 y campeón del certamen en 2022.

Pizza, hamburguesa, tortilla

La ruta por las elaboraciones premiadas continuará con algunos de los campeones nacionales de las últimas ediciones. Entre ellos estará Harinella, de Valencia, ganador de la Mejor Pizza en 2025.

También participará Bagoa Gastrobar, de Ourense, vencedor de la Mejor Hamburguesa 2026, además del ganador de la Mejor Taco.

La tortilla tendrá como representante a La Falda de Chamberí, reconocida como Mejor Tortilla de España 2025. Por su parte, Brocata, de Albacete, acudirá como ganador del concurso al Mejor Bocata 2026.

Todos ellos ofrecerán showcookings y degustaciones durante Alicante Gastronómica, donde compartirán con el público las técnicas, trucos y elaboraciones que les han llevado a conseguir sus respectivos reconocimientos.