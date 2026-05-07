Los expertos coinciden: el arroz a la alicantina no se hace con agua, sino con caldo de pescado y 250 gramos de pollo

Un paella de arroz a la alicantina, en una imagen creada por IA.

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El arroz a la alicantina tiene una base clara. Se elabora con caldo de pescado, y combina ingredientes de mar con otros de tierra como el pollo, que aporta sabor y equilibrio al conjunto.

Hablar de Alicante es hablar de arroz. La gastronomía de la terreta gira en torno a este ingrediente, que se adapta a todo tipo de elaboraciones y refleja la riqueza de un territorio donde conviven mar y huerta.

Desde arroces secos hasta caldosos o melosos, cada plato cuenta una historia ligada al producto local y a la tradición mediterránea.

No es casualidad que el arroz sea el gran protagonista de la cocina alicantina. La variedad de recetas es tan amplia que permite, prácticamente, disfrutar de una diferente cada día del año.

Mariscos, verduras, carnes o pescados se integran en una misma base, dando lugar a una cocina sabrosa, equilibrada y profundamente arraigada al territorio.

La receta oficial

Para entender cómo debe elaborarse un auténtico arroz a la alicantina, basta con acudir a quienes mejor conocen esta tradición. La propuesta de Turismo de Alicante recoge una receta que resume la esencia del plato y despeja dudas habituales, como el uso imprescindible de caldo de pescado en lugar de agua.

La combinación de ingredientes refleja ese equilibrio entre mar y montaña tan característico. El arroz bomba se mezcla con almejas, mejillones, langostinos y calamar, pero también con pollo, guisantes y pimiento rojo.

Todo ello ligado con un sofrito de ajo, tomate y un generoso aceite de oliva, que actúa como base de sabor.

Un arroz con identidad

Más allá de las cantidades, el secreto está en el conjunto. El caldo de pescado es fundamental para aportar profundidad al plato, mientras que el sofrito inicial marca el carácter del arroz. El pollo, lejos de ser un añadido secundario, suma cuerpo y contrasta con los sabores marinos.

Otro aspecto clave es el equilibrio en la cocción. El arroz debe absorber el caldo sin perder textura, integrando los sabores de todos los ingredientes.

El toque final, con el paso por el horno, permite que el grano se seque y alcance ese punto tan característico que define a muchos arroces alicantinos.

Capital del arroz

Este protagonismo no pasa desapercibido a nivel institucional. Desde el propio Ayuntamiento impulsan iniciativas como 'Alicante Ciudad del Arroz', un proyecto que busca reivindicar esta tradición culinaria y convertirla en punto de encuentro gastronómico.

Tal y como destacan desde el Ayuntamiento, "el arroz es sin lugar a dudas el principal protagonista de la gastronomía de la ciudad de Alicante", una afirmación que resume el peso cultural y culinario de este producto.