Impiden una fiesta ilegal en el Fun West de El Campello y sancionan a 43 establecimientos

Un complejo decorado como en el Oeste americano pretendía ser el escenario para una despedida salvaje de la Nochevieja en El Campello. La convocatoria por redes sociales se frustró con el control de las autoridades policiales y de la Guardia Civil. En el resto de la Comunidad Valenciana se sancionaron a 43 establecimientos que no entraban en las 29 celebraciones autorizadas por la Generalitat.

El freno a la macrofiesta ilegal de El Campello es una de las más relevantes actuaciones que han tenido que asumir las fuerzas de seguridad esta madrugada de sábado. El operativo, señalan desde este Ayuntamiento, se mantuvo desde el día 30. Hasta bien entrada la noche del 21 los efectivos controlaron todos los accesos al recinto, que habían sido precintados.

En esas horas, los equipos de agentes se encargaron de informar a los ocupantes de vehículos que hasta allí llegaban que no se podía realizar el evento que esperaban. Como destacan las fuentes municipales, en todos los casos dieron media vuelta y abandonaron el paraje. De ahí que valoren que no se haya tenido que registrar ningún incidente en este caso.

No ha sido así en toda la Comunidad Valenciana. En el dispositivo especial de vigilancia que se ha activado en las principales ciudades para la Nochevieja se han tenido que imponer 43 sanciones a los establecimientos de ocio y restauración.

El certificado Covid

La gran mayoría de estas penas, 29, se han impuesto por incumplimiento de la normativa Covid-19. Entre ellas por permitir la entrada de clientes sin mascarilla, no mantener la distancia o no exigir el certificado Covid, según han informado fuentes de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública que recoge Efe.

Las otras 14 sanciones se corresponden con el incumplimiento de la ley de espectáculos. En este caso se trataba de que no presentaron documentación como licencia, seguro, exceso de horario, carecer de servicio específico de admisión o vigilancia de seguridad. También se ha multado a 21 personas por no utilizar la mascarilla o no respetar la distancia de seguridad en dichos establecimientos.

En Alicante se han inspeccionado 43 locales y se ha sancionado a 12, 6 por incumplimiento de la Ley de espectáculos y 6 por incumplimiento de la normativa Covid-19. Las sanciones a personas por incumplir la normativa sanitaria ascienden a 19.

En Castellón, se han inspeccionado 25 establecimientos y se ha sancionado a 12 locales. De ellas, 4 son incumplimientos de la ley de espectáculos y 8 por incumplimiento de la normativa Covid-19. También se ha sancionado a 2 personas por este motivo.

En Valencia se han producido el mayor número de sanciones. Las inspecciones a establecimientos ascienden a 47. Los locales sancionados por incumplir diversos aspectos de la Ley de espectáculos han sido 4. Y otros 15 los que han incumplido alguna de las medidas obligatorias por la normativa de seguridad sanitaria.

Durante el dispositivo, han realizado 208 advertencias por no usar la mascarilla o no mantener la distancia de seguridad. De hecho, se ha identificado a 256 personas y se han controlado 12 vehículos. Además, han levantado un acta por tenencia de estupefacientes y dos detenciones por robo con intimidación en Valencia.

