Mazón critica que Puig "olvida el precio de la luz y el colapso sanitario" en la Comunidad Valenciana

Las visiones sobre lo sucedido en la Comunidad Valenciana durante 2021 tienen dos caras. Una la representa, el presidente de la Generalitat Ximo Puig con su carga contra el independentismo y el egoísmo centralista. La otra la pone el presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, quien le recrimina el olvido de las dificultades sociales por el colapso sanitario entre los profesionales y el aumento del precio de la luz.

Mazón inaugura el año asegurando que "todo lo que ha dicho hoy [por este viernes] Puig está muy bien, pero lo más importante es de lo que se ha olvidado". Y ahí pone el acento en que "hoy hay muchos valencianos que no pueden pagar el recibo de la luz, hay más pobreza y la brecha social cada vez es mayor en la Comunitat Valenciana".

Mazón asegura que Puig tampoco se ha acordado del "colapso en la atención de los servicios sociales y de la gente que lo está sufriendo; así como del colapso tanto de sanitarios como de pacientes que lo están sufriendo en la sanidad pública como en la atención primaria. Estas son las principales críticas que lanza, según informan fuentes del PPCV en un comunicado que recoge Efe.

El presidente regional destaca que en este tiempo de pandemia "es verdad que los valencianos, alicantinos y castellonenses han demostrado mucha fortaleza y una alta dosis de responsabilidad". De ahí que resalte que de esa forma "hemos demostrado que somos una sociedad madura".

La lucha sanitaria

El combate contra el coronavirus, que aún está sufriendo un fuerte impacto con la variante ómicron, le sirve para mandar un mensaje de afecto para "todas las familias que han perdido un ser querido por el Covid, de ánimo a los que ahora se están enfrentado a la enfermedad y a todos los sanitarios que cada día son un ejemplo para toda la sociedad por su esfuerzo y dedicación".

El líder del PPCV lamenta también "la falta de autocrítica" en el discurso del fin de año del presidente de la Generalitat. Por eso asegura esa línea de que "en la Comunitat Valenciana tenemos una realidad bien distinta de lo que ha relatado Puig".

El discurso de Mazón se contrapone a lo presentado por Puig porque este último "no responde a la realidad que se vive en la Comunitat Valenciana, en la que todavía hay mucha gente que no encuentra trabajo, muchos jóvenes que no pueden acceder al mercado laboral y seguimos en parámetros de pobreza alarmante porque el problema es todo lo que no ha dicho y eso es lo que hace que la situación sea crítica".

Mazón concluye que "este Consell no ha dado respuestas efectivas a las empresas, al turismo, a los sanitario y a los sectores productivos que van a tardar mucho tiempo en recuperarse por la falta de ayudas, el incremento de los costes y el infierno fiscal al que están sometidos".

Sigue los temas que te interesan