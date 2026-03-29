Elche celebra su tradicional Procesión de las Palmas en un multitudinario Domingo de Ramos

La ciudad de Elche ha celebrado este domingo la tradicional Procesión de las Palmas, acto central del Domingo de Ramos y declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 1997, que ha reunido a más de 70.000 personas, según datos de la Policía Local.

La jornada ha comenzado con la bendición de las palmas en el Paseo de la Estación a las 10:45, antes de dar inicio a una procesión que ha recorrido las principales calles del municipio hasta la Basílica de Santa María.

Miles de ilicitanos han acompañado la imagen de Jesús Triunfante, conocida como el 'Pas de la Burreta', portando las tradicionales palmas blancas elaboradas en los huertos de palmeras de la ciudad.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha destacado el carácter único de esta celebración y ha asegurado que "no habrá hoy ninguna ciudad en el mundo, aparte de Jerusalén, que se convierta en un gran retablo de palmeras en torno a una tradición milenaria", de la que, ha dicho, los ilicitanos se sienten "profundamente orgullosos".

En la procesión también ha participado la consellera de Educación y Cultura, María Carmen Ortí, quien ha subrayado la importancia de preservar las tradiciones locales.

"Era muy importante estar en Elche hoy porque el fomento de nuestras tradiciones y de nuestra cultura, junto al valor de la artesanía de la palma blanca, son rasgos que definen esta ciudad y que deben perpetuarse", ha señalado.

Cientos de personas portan palmas durante la procesión del Domingo de Ramos en Elche, Alicante. Efe / Pablo Miranzo

Una de las singularidades de esta celebración es la participación activa de la población ilicitana, que se suma de manera masiva al recorrido junto a las autoridades locales y la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades.

A diferencia de otras procesiones de la Semana Santa, los ciudadanos pueden incorporarse en cualquier punto del itinerario y acompañar al paso durante el trayecto, lo que refuerza su carácter abierto, popular y multitudinario.

El desfile también ha contado con la presencia de la corporación municipal, representantes de cofradías y hermandades, así como entidades sociales y culturales, en una de las manifestaciones más representativas de la Semana Santa ilicitana, organizada por la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades.

Durante la procesión también han desfilado las palmas ganadoras del Concurso de Artesanía de la Palma Blanca, reflejo de una tradición que pasa de generación en generación.

Procesión del Domingo de Ramos en Elche, Alicante. Efe / Pablo Miranzo

Como es tradición, el Ayuntamiento ha enviado en los días previos a la Semana Santa palmas blancas a destacadas personalidades e instituciones, entre ellas el papa León XIV, los reyes de España y diversas autoridades con el objetivo de difundir internacionalmente esta singular costumbre.

"Esta mañana hemos podido observar junto al obelisco de San Pedro en el Vaticano la palma que la ciudad de Elche remitió al Santo Padre y ahora está presidiendo las celebraciones, así que hoy Elche luce para el mundo entero", ha confirmado el primer edil.

La Procesión de las Palmas, cuyos orígenes se remontan a la Edad Media, conmemora la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén.

Constituye uno de los actos más multitudinarios y emblemáticos de la ciudad, donde la palma blanca se convierte en símbolo de identidad, tradición y devoción.