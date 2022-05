Así planea el PP volver a la alcaldía de Elche: mucha calle, guiños a la izquierda y un 'no-programa' a 8 años

Noticias relacionadas La Diputación de Alicante realizará un estudio para implantar el tranvía en Elche y mejorar la conectividad

Apostar por la rehabilitación y gestión pública de edificios municipales clave, redoblar los esfuerzos por la cultura local o reducir al mínimo la economía sumergida, tan presente en el tejido económico de la ciudad. Esta son algunas de la principales propuestas con las que el Partido Popular pretende volver al poder en Elche justo dentro de un año, tras únicamente acariciarlo entre 2011 y 2015.

Por eso, conscientes de que el municipio es uno de los bastiones más potentes del PSOE, los populares, con el senador Pablo Ruz a la cabeza, llevan buena parte del actual mandato proponiendo medidas que, en líneas generales, cualquier partido de izquierdas haría suyas.

La última de ellas, desvelada por el propio Ruz este lunes en un desayuno informativo con los medios, pasa por prometer que, en caso de llegar a la alcaldía, rehabilitarían con dinero público el actual edificio del Mercado Central, recuperando el maltrecho parking subterráneo de la Plaza de las Flores y convirtiendo le calle del Mercado Provisional en un "paseo fluvial" donde, no descarta, se cerraría al tráfico toda la arteria.

A esta medida estrella, habría que sumar otras como la rehabilitación del edificio de Las Clarisas, de las que el bipartito de izquierdas (PSOE y Compromís) quiere que pase a manos privadas para albergar un hotel de lujo. ¿Cómo piensa hacerlo Ruz? Pues también con dinero público. "El dinero público está para hacer ciudad y para transformar el municipio", dejaba claro este lunes.

Lejos queda el espíritu del PP de Mercedes Alonso que, como alcaldesa y Ruz como coordinador de Cultura, hizo de las privatizaciones y de la colaboración público-privada sus principales banderas, apostando por ejemplo por la entrada del capital privado para el proyecto del futuro mercado de abastos que la izquierda después frenó.

Estas son dos de las promesas más mediáticas de un programa electoral que él mismo niega que se llame como tal. "No vamos a tener programa, sino un proyecto de ciudad a 8 años" en el que irán recogiendo las reivindicaciones que les trasladen "las entidades social y empresarial", asume. "Proyecto Elche" es el nombre, cuyo logo presentado este lunes reducía al mínimo las siglas del PP.

A todo Tram

El proyecto de ciudad del PP de Ruz para Elche pasa por tener a Carlos Mazón en Valencia como president de la Generalitat Valenciana. Solo así se entiende su insistencia, una vez más, en poner el Tram en la ciudad. Una apuesta por la movilidad sostenible que depende de la autonomía, con la que, además de atravesar la Avenida de la Libertad hasta Elche Parque Empresarial en Torrellano, llegaría, dijo este lunes, conectaría con la estación del AVE.

"El Tram va a tener un papel fundamental, no solo por la intraconexión, sino por la interconexión", dijo tras avanzar que "en breves días" se ultimaría el inicio del estudio encargado por la Diputación de Alicante para su puesta en marcha en el municipio.

Otro de los ejes del proyecto de Ruz, que presumiblemente llamará a filas a concejales de Mercedes Alonso, pasa por otro que se antoja "esencial": la cultura. "Somos la capital económica y empresarial de la provincia, pero también la capital cultural, con tres patrimonios Unesco y como hacedores gracias a entidades como el conservatorio, la Asociación de Bellas Artes u OSCE", señaló.

Asimismo, "otro de los ejes esenciales" es la creación de "un plan integral de desarrollo económico, ambicioso, reivindicativo y eficaz, para los próximo 8 años", en los que promete destinar esfuerzos para acabar con la economía sumergida. "Esta no puede ser en una ciudad del siglo XXI donde todavía tengamos personas trabajando así en el municipio. Es inmoral", afirmó.

Pedanías y Carrús

En los 12 meses de travesía hasta las municipales de 2023, el PP tiene planeado seguir "haciendo calle", con presencia constante en todos los barrios de la ciudad, como viene haciendo hasta ahora, poniendo el foco en dos enclaves. Por un lado, en las pedanías, donde no ha dejado de crecer la población hasta alcanzar los 45.000 habitantes censados, el 19% del total.

Pablo Ruz, en una visita a un barrio de la ciudad.

Y por otro, en el barrio de Carrús, el segundo distrito más poblado con 35.000 habitantes, donde tradicionalmente ha ganado la izquierda aunque con una participación que tiende a disminuir, y donde el PP de Mercedes Alonso consiguió un porcentaje inesperado que ayudó a su victoria.

Por eso, el presidente del PP local sabe que con una alta movilización, y en contra de lo que se puede pensar, tiene garantizado el asiento de la alcaldía, seguramente con los votos de Vox ante el previsible descalabro de Ciudadanos, formación que obtuvo dos regidores, cuyo pinchazo hace tres años ayudó a cimentar la mayoría de izquierdas.

En las anteriores municipales, el PP logró 9 ediles, 9.000 votos y tres regidores menos que el PSOE, reduciendo a 8.000 la diferencia en las autonómicas y a 5.000 en las nacionales de noviembre de 2019 (tras sumar 11.000 de diferencia los socialistas en las generales de abril de este año).

Con estos mimbres, el PP espera romper con los dos mandatos del socialista Carlos González, enfrentado a su partido cuya dirección probablemente decidirá que deberá repetir como candidato ante la ausencia de líderes con gancho electoral. ¿Será la última intentona de Ruz de llegar a la alcaldía si vuelve a quedarse a las puertas? "No me lo he planteado, estoy tan convencido de que vamos a ganar...", responde.

