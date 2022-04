La Diputación de Alicante realizará un estudio para implantar el tranvía en Elche y mejorar la conectividad

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha anunciado este sábado que la institución provincial realizará un estudio sobre la viabilidad del tranvía de Elche con el objetivo de impulsar la movilidad sostenible entre los barrios de la ciudad y favorecer la conexión del municipio con enclaves como el Parque Empresarial y ha reclamado a la Generalitat, a la que se le remitirá el documento, la implicación en este proyecto.

Mazón ha realizado estas declaraciones durante su visita al Mercado de la Palma Blanca de Elche, que vive estos días una intensa actividad con motivo de la celebración del Domingo de Ramos, una tradición de gran arraigo en la ciudad ilicitana.

“Una deuda histórica con Elche es que la ciudad cuente con un tranvía y ya que la Generalitat se niega a ponerlo en marcha, y ni siquiera ha puesto el informe de viabilidad encima de la mesa, la Diputación de Alicante va a encargar ese estudio”, ha indicado el presidente, quien ha explicado que una vez este realizado este informe sobre la viabilidad del proyecto “se lo pondremos encima de la mesa a la Generalitat para ver si con ese documento se sigue negando a ejecutarlo y a que Elche tenga el tranvía que se merece”.

El dirigente alicantino ha destacado la importancia de este tipo de transporte público para la regeneración de los barrios por los que pasa, favoreciendo a su vez la cohesión económica y social de la ciudad. En este sentido, en una primera fase el tranvía de Elche discurriría a lo largo de la Avenida de la Libertad, dando servicio a los barrios más poblados del municipio, y conectando con el Parque Empresarial.

“De esta forma, favorecemos la intermodalidad y mejoramos la movilidad y la conexión del casco urbano con espacios como Elche Parque Empresarial, a donde cada día acuden a trabajar más de 12.000 personas, 8.000 de las cuales son ilicitanas, que podrían beneficiarse de este transporte público con el consiguiente ahorro para sus economías”, ha resaltado el presidente de la Diputación. Asimismo, este proyecto contemplaría las posibles paradas del tranvía en esta primera fase en la pedanía ilicitana de Torrellano y en la Institución Ferial Alicantina.

En este sentido, Carlos Mazón ha insistido que “buscamos generar una gran red tranviaria en la región funcional urbana Elche-Alicante que permita la generación de economías de escala y el aumento de la competitividad para el tejido productivo ilicitano y provincial”.

Además, ha manifestado que el estudio preliminar para la puesta en marcha de este servicio de transporte público entronca con la propuesta de Elche como Capital Verde Europea 2030, “que debe asentarse en los pilares de la movilidad sostenible, a lo que contribuirá indiscutiblemente esta red tranviaria”.

Deuda histórica con Elche

El presidente ha remarcado durante su visita a Elche que en la Diputación “existe un compromiso institucional, y personal en mi caso también, con la deuda histórica de las distintas administraciones con esta ciudad”. En este sentido, ha puesto como ejemplo la “absoluta” implicación de la institución provincial con el plan director de la basílica de Santa María, sufragado en exclusiva, y con el futuro Centro de Congresos, así como el apoyo al sector artesano de la palma blanca.

“Hay más administraciones que tienen que cumplir con la deuda histórica con Elche y no lo están haciendo”, ha indicado Mazón en referencia a la Generalitat “que no puede decir que cumple a través de su presupuesto ordinario”. “La deuda histórica hay que cumplirla y no se justifica con inversiones ordinarias que ya le tocan a Elche por el simple hecho de existir. Hay una deuda que la Diputación sí está atendiendo y es la Generalitat de Ximo Puig la que no está cumpliendo”, ha insistido Mazón.

