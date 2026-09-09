Es oficial: el Gobierno alquila 153 viviendas en Alicante a través de Casa 47, desde 350 € al mes

El Gobierno pone a disposición de los ciudadanos 153 viviendas en la provincia de Alicante a través de Casa 47, la entidad impulsada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para ampliar el parque público de alquiler asequible.

Los inmuebles se distribuyen entre siete municipios y cuentan con precios que parten de los 350 euros y alcanzan los 784 euros mensuales.

La convocatoria para Alicante mantiene abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el próximo 21 de septiembre de 2026. Las viviendas no se encuentran en la ciudad de Alicante, sino que se reparten por distintos municipios de la provincia.

En concreto, Casa 47 dispone de 5 viviendas en Elche, 13 en Orihuela, 18 en Monóvar, 5 en Novelda, 35 en Dénia, 66 en Pedreguer y 11 en Els Poblets. Pedreguer concentra así la mayor parte de los inmuebles incluidos en esta convocatoria.

El acceso a una vivienda a un precio asumible se ha convertido en uno de los principales problemas para numerosos hogares en España. El incremento de los alquileres y la dificultad para encontrar una vivienda que se ajuste a los ingresos de las familias han situado el acceso a la vivienda entre las principales preocupaciones sociales.

En este contexto, el Gobierno impulsa Casa 47 como una de las herramientas destinadas a ampliar la oferta de vivienda pública en alquiler asequible. El objetivo es crear un parque de viviendas protegido de forma permanente y facilitar el acceso a hogares que cumplen unos determinados requisitos de ingresos.

Más de 800 viviendas

Casa 47 es la entidad a través de la que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana gestiona e impulsa parte del Parque Público de Vivienda Asequible y protegido de forma permanente. Su nuevo portal pretende centralizar las convocatorias y facilitar que los ciudadanos puedan consultar las viviendas disponibles.

La plataforma permite conocer aspectos como la ubicación y tipología de los inmuebles, los plazos de solicitud y los requisitos necesarios para acceder a cada convocatoria. También cuenta con un área privada para los inquilinos que ya tienen una vivienda asignada, desde la que pueden realizar consultas y gestionar incidencias.

En la convocatoria actual, Casa 47 incorpora 645 viviendas recuperadas de Sareb repartidas entre Cataluña, la Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y Asturias. Estas se suman a las 171 viviendas de la anterior convocatoria, hasta alcanzar 816 inmuebles impulsados por la entidad mediante ambas convocatorias.

Alquileres de hasta 75 años

Los contratos de alquiler asequible pueden alcanzar una duración de hasta 75 años. El periodo inicial es de 14 años y contempla prórrogas automáticas de siete años, siempre que se mantenga la mayor parte de las condiciones establecidas.

Para acceder a estas viviendas, las unidades de convivencia no pueden tener otra vivienda en propiedad y deben acreditar unos ingresos conjuntos de entre dos y 7,5 veces el IPREM.

Además, las rentas se fijan tomando como referencia el límite establecido por cada comunidad autónoma y, según Casa 47, nunca pueden superar el 30% de la renta media del municipio.

La adjudicación se realiza mediante un sorteo ante notario. A partir del número de solicitud seleccionado se establece el orden del resto de peticiones y a cada unidad de convivencia se le asigna la primera vivienda disponible de las incluidas en su solicitud.

Una vez comprobados los requisitos, la adjudicación es provisional y los beneficiarios pueden visitar el inmueble. Si la vivienda se adapta a sus necesidades, se formaliza el contrato de alquiler y se procede a la entrega de las llaves.