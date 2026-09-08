Suma eleva a 190 millones su recaudación en el primer plazo voluntario y consolida el apoyo a los ayuntamientos

Suma Gestión Tributaria ha cerrado el primer periodo voluntario de pago de impuestos con una recaudación de 190 millones de euros, un 5,71% más que en el mismo plazo de 2025.

El resultado consolida el papel del organismo de la Diputación de Alicante como apoyo financiero y de gestión para los ayuntamientos de la provincia.

La campaña se desarrolló entre el 5 de marzo y el 11 de mayo e incluyó el cobro de tributos como el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, las tasas por entrada de vehículos (vados) y la recogida de residuos urbanos, entre otros conceptos.

La evolución mantiene la tendencia al alza de los últimos años, después de que la recaudación pasara de los 149 millones de euros registrados en 2024 a los 190 millones actuales.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha destacado la “solidez” de Suma como colaborador de los municipios y ha defendido que el organismo es una herramienta esencial para reforzar los servicios que reciben tanto los consistorios como la ciudadanía.

Asimismo, ha señalado que estos resultados contribuyen a asegurar las prestaciones municipales y el funcionamiento cotidiano de las administraciones locales.

Por su parte, el director de Suma, José Antonio Belso, ha puesto el acento en la capacidad del organismo para ofrecer facilidades de pago.

Durante este primer plazo voluntario, 15.278 contribuyentes se acogieron a los planes de aplazamiento y fraccionamiento, un 2,74% más que el año anterior. Belso ha remarcado que esta fórmula permite atender las necesidades de los ciudadanos al tiempo que afianza el respaldo económico que Suma presta a los ayuntamientos.

El organismo abrió el pasado 27 de julio el segundo periodo voluntario de pago, que permanecerá disponible hasta el 8 de octubre.

En esta fase se incluyen el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas y las tasas de residuos sólidos urbanos de los municipios alicantinos, con la excepción de Alicante y Xàbia.

Valdemoro

Suma Gestión Tributaria continúa su proceso de expansión territorial también fuera de la provincia de Alicante.

En agosto de 2025, el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP) publicó un nuevo acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Valdemoro, en Madrid.

Se produce dos años después del acuerdo de colaboración con Roquetas de Mar, en el mismo sentido, para compartir el modelo de gestión tributaria y recaudación, experiencias, conocimientos e iniciativas tributarias.

Según ha explicó su director, José Antonio Belso, a este diario, el acuerdo reportará a la entidad dependiente de la Diputación de Alicante alrededor de 1,5 millones de euros y consistirá en la cesión para su uso del sistema de la aplicación web de gestión tributaria, los centros de procesamiento de datos, así como personal para dar soporte a estos recursos.