Los gastos básicos del hogar ya absorben casi el 38 % de los ingresos en la Comunitat Valenciana

El coste de mantener una vivienda y cubrir los gastos esenciales del día a día se lleva ya una parte muy importante del presupuesto de los hogares valencianos.

De media, las familias destinan el 37,9 % de sus ingresos a pagar la vivienda, la cesta de la compra y los suministros, según el III Barómetro Planeta Propietario de Grupo Mutua Propietarios.

Esta presión sobre la economía doméstica se traduce en dificultades para muchas familias. El estudio refleja que el 28 % de los valencianos reconoce tener problemas para afrontar estos gastos básicos del hogar, una situación que se agrava entre los jóvenes, las familias numerosas, las personas con menores ingresos o quienes viven de alquiler.

El aumento de precios explica buena parte de esta situación. La llamada 'factura del hogar' alcanzó en la Comunitat Valenciana los 1.210,17 euros mensuales, lo que supone un incremento del 10,4 % respecto al año anterior.

Dentro de ese gasto, la vivienda es el elemento que más se encarece. El coste medio asociado a la vivienda sube un 12,9 % y se sitúa en 578,27 euros al mes.

Además, el alquiler continúa superando ligeramente a la hipoteca, con un gasto medio de 588,63 euros frente a los 572,43 euros del pago hipotecario.

También la cesta de la compra sigue al alza. El gasto medio mensual alcanza ya los 465,2 euros, un 12,7 % más que el año anterior. En cambio, los gastos energéticos, -como agua, luz o combustible-, son los únicos que experimentan una ligera bajada, con un descenso del 2,3 %.

"El esfuerzo económico asociado a vivir y mantener una vivienda sigue ganando peso y reduce el margen de tranquilidad financiera de las familias obligándolas a priorizar y ajustar decisiones de consumo", afirma Laura Mulà, directora Multicanal & de clientes de Grupo Mutua Propietarios.

Cuando el salario no llega

La situación se vuelve todavía más complicada en los hogares con ingresos más bajos. Si se compara el gasto medio del hogar con el Salario Mínimo Interprofesional de 2025, -unos 1.200 euros netos mensuales en 12 pagas-, una familia que dependa únicamente de ese salario tendría que destinar más de todos sus ingresos a cubrir los gastos básicos.

En concreto, estos costes representarían el 102,2 % del salario, lo que deja sin margen para el ahorro o para afrontar imprevistos.

"Los costes asociados a la vivienda y a los gastos esenciales están presionando cada vez más la economía doméstica", señalan desde el informe, que advierte de que esta situación obliga a muchas familias a reorganizar su forma de consumir.

La forma de ahorrar

Ante esta presión económica, los hogares están modificando sus estrategias para reducir gastos. En lugar de grandes recortes, cada vez son más frecuentes los pequeños ajustes en el consumo cotidiano.

Uno de los cambios más visibles es la compra de más marcas blancas y menos productos frescos. Esta opción se convierte en la segunda medida de ahorro más habitual entre las familias, solo por detrás de retrasar arreglos o mejoras en la vivienda.

"Cada vez más hogares optan por pequeños ajustes cotidianos que, sumados, permiten aliviar la presión sobre el presupuesto familiar", señalan desde Grupo Mutua Propietarios.

"Estamos ante un giro en la forma de ahorrar con menos recortes puntuales y más ajustes en lo cotidiano que, acumulados, tratan de aliviar la presión económica y la incertidumbre que sienten muchas familias", concluye Laura Mulà.