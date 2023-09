El campo de Alicante exige un cambio en la política agraria europea y denuncia la competencia desleal

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Alicante (Asaja) se ha unido a los actos de protesta en Córdoba junto a otras organizaciones relacionadas con el campo español para exigir "soluciones políticas coherentes en materia de cambio climático, seguridad alimentaria y protección del tejido productivo nacional y europeo", han descrito en un comunicado.



Los agricultores y ganaderos han aprovechado la reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea, que ha contado con la asistencia del Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski para reclamar unas “nuevas reglas del juego” donde la alimentación, garantizada desde nuestro sistema productivo, construido sobre la seguridad y la calidad, se convierta en una cuestión de máxima prioridad para los estados miembro de la UE.



El campo español reclama un trato igualitario para las producciones europeas y las de terceros países. Consideramos fundamental intensificar los controles en frontera para garantizar la entrada de alimentos producidos bajo las mismas exigencias fitosanitarias, laborales y de calidad a las que están obligados los productores europeos. Además, los acuerdos de libre comercio de la UE, caso del Mercosur, utilizan de forma sistemática al sector agrario como moneda de cambio, obligando al cierre a miles de explotaciones agrícolas y ganaderas de toda Europa.

Igualmente, las organizaciones convocantes recuerdan que la última reforma de la PAC aprobada por Bruselas exige más con menos recursos. Estrategias como la “De la granja a la mesa” o la Ley de Restauración de la Naturaleza se quedan en meras políticas de escaparate verde si no cuentan con una hoja de ruta realista y medidas de apoyo mucho más ambiciosas para que los agricultores profesionales puedan acometer la transición de manera justa, equilibrada y rentable.



Todo ello, en unos momentos, en los que los productores agrarios se encuentran en una situación ruinosa como consecuencia de la disparatada subida de los costes de producción, superior al 35% en 2022; la caída de la productividad por efecto de la sequía y unos precios en origen que no garantizan cubrir los costes de producción.

Por todo ello, ASAJA, COAG, UPA y las Cooperativas Agro-alimentarias reclaman a los ministros de Agricultura de la UE “un viraje en las políticas agrarias y la consideración de la alimentación como asunto de máxima prioridad”, para lo que es indispensable proteger al tejido productivo, los agricultores y ganaderos europeos, para que puedan cumplir con su función básica de proporcionar alimentos sanos y seguros a la sociedad a precios razonables.



Mantenimiento del Trasvase

Para los agricultores alicantinos es fundamental contar con la garantía de agua en cantidad y calidad suficiente, por lo que ASAJA Alicante mantiene su enérgica reivindicación sobre el mantenimiento del Trasvase Tajo Segura y el derecho de todos los españoles a la plena disponibilidad de agua.

