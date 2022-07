Ineca reclama "inversiones urgentes" para compensar la infrafinanciación de Alicante

"Inversiones urgentes en infraestructuras". Esta es la principal reclamación que hace el presidente del Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante. Nacho Amirola reclama en la asamblea anual de Ineca más actuaciones en el territorio "después de 20 años de infrafinanciación".

Esta descompensación en los presupuestos provoca la pérdida de competitividad y productividad, lo que afecta a la renta per cápita. Así lo ha expuesto este miércoles en su intervención que recoge Efe en la asamblea anual de Ineca, celebrada en el Museo Arqueológico de Alicante con la presencia de más de un centenar de socios, autoridades y representantes empresariales.

Y así ha desglosado el hundimiento. "El PIB per cápita de Alicante ha pasado de estar en la posición 27 en el conjunto nacional en el año 2000 a la 44; en exportaciones, hemos pasado de la posición décima a la decimoctava. La tasa de paro en 2008 era del 11% y ahora, del 14,7%. Y hemos perdido posiciones en pernoctaciones hoteleras, en PIB agrícola e industrial, y aportación del PIB provincial al nacional, pasando de un 3,14 % en el año 2000 al 3,03 % en el último ejercicio publicado", ha señalado.

Las causas

Amirola ha sentenciado que "la pérdida de competitividad que la provincia sufre de manera sistemática a lo largo de las últimas dos décadas es evidente". "Es generada, en parte, por la pérdida continuada de productividad", ha razonado.

Las causas de ello también las ha detallado en su análisis. "Tenemos un tamaño empresarial inferior a la media nacional y necesitamos revitalizar nuestro tejido productivo, invirtiendo en infraestructuras, tecnologías, productos y procesos que permitan no solo retener el capital humano autóctono, sino, igualmente importante, convertirnos en polo tractor de empresas y talento, como veremos en el próximo estudio en el que ya estamos trabajando", ha remarcado.

A su juicio, esta situación viene generada por "la enorme piedra en el camino: la continua y enorme infrafinanciación, especialmente en lo que a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se refiere".

"Somos la última provincia de España en aportación de los PGE por el criterio poblacional. No queremos ser más que nadie, pero estar continuamente en el furgón de cola y con un déficit inversor de más de 3.000 millones de euros es inasumible. No nos equivoquemos, es esto y no otra cosa lo que ha provocado que pasemos de ocupar en el año 2000 el puesto 27 en renta per cápita a descender hasta la posición 44 en la actualidad", ha recalcado.

El presidente de Ineca ha proseguido analizando que, "después de más 20 años, necesitamos que lleguen esas inversiones para acometer urgentemente infraestructuras imprescindibles".

Las opciones

"No es de recibo que hayamos necesitado 22 años para que se anuncie la licitación de la conexión ferroviaria con el aeropuerto. Esperemos que se haga realidad pronto y que no sea un anuncio electoral como la promesa del tercer carril en la autovía Elche–San Juan, que quedó olvidada, o las imprescindibles obras del Corredor Mediterráneo en los tramos de La Encina hacia el Puerto y la Vega Baja, que son indispensables para nuestro crecimiento industrial y que una vez más han sido relegadas", ha dicho.

"En definitiva, infraestructuras para mejorar nuestro tejido económico y atraer empresas e instituciones funcionariales, como la EUIPO, que tanto aportan a nuestro territorio", ha añadido.

Amirola ha señalado que la Generalitat ya escuchó "nuestra demanda" y asigna el presupuesto en función del criterio poblacional, habiendo comenzado a reducir el déficit históricamente acumulado.

Más presupuesto

No obstante, "le pedimos que alce la voz en Madrid en defensa de la provincia de Alicante para que aumenten sensiblemente nuestra asignación en los PGE, aunque la cuestión no está únicamente en asignarnos un presupuesto digno tanto a nivel Generalitat como Gobierno de España. La cuestión está en, además, ejecutarlo. Estamos cansados de ver cómo año tras año los presupuestos no se ejecutan en buena parte y las partidas pasan de un año a otro, con suerte", ha lamentado.

Amirola ha asegurado que la provincia de Alicante es un modelo a seguir, que tan solo necesita de un mayor empuje por parte de las Administraciones públicas, una apuesta de verdad decidida por ayudar a sus sectores.

Para ello, ha subrayado, es necesario escucharlos, atender a los agentes sociales e intentar alinearse con la necesidad. De ahí, según el presidente de Ineca, lo "ilógico" de la tasa turística o de las cifras "poco razonables" por habitación del Imserso.

"De ayuda al sector agroalimentario sería el solucionar la escasez hídrica que sufre el levante español para seguir manteniendo al sector como uno de los motores económicos de nuestra provincia: no queremos ser más que nadie, pero menos, tampoco", ha dicho.

El hundimiento de Fundesem

Por otra parte, Amirola ha expresado su preocupación por lo que está ocurriendo en Fundesem. Para Ineca, esta escuela de negocios "siempre ha sido una de nuestras fortalezas, generador y tractor de talento para la provincia".

"Creo que es importante que, en la difícil situación por la que está pasando, instituciones, empresarios y agentes sociales permanezcamos unidos y trabajemos juntos con la escuela en la mejor solución", ha propuesto.

