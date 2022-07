Los hoteles de la Comunidad Valenciana recuperan las mascarillas en interiores ante la escalada contagios

Regresan las mascarillas al interior de los hoteles de la Comunidad Valenciana. El incremento escalonado de contagios y de pacientes ingresados en planta ante la séptima ola de Covid-19 ha provocado que el personal de la mayor parte de cadenas y establecimientos hoteleros de la región hayan recuperado el uso de cubrebocas dentro de los locales, con el objetivo de prevenir bajas y contagios.

La recomendación parte de la patronal hotelera de Benidorm, Hosbec, desde donde hace dos semanas se envió una circular en la que se alertaba de que se había observado "un incremento importante de casos Covid en España y Comunidad Valenciana (también en Europa y otros continentes) vinculados a las nuevos sublinajes de la variante ómicron, en concreto los sublinajes BA.4 y BA.5".

"Estas variantes son capaces de infectar incluso a personas que fueron infectadas meses atrás por los primeros linajes de ómicron", informa la asociación. "Suelen causar, al menos en personas vacunadas, cuadros menos graves que las variantes iniciales de ómicron".

Sin embargo, no son infrecuentes los síntomas como fiebre, dolor de cabeza y garganta, tos, mocos y dolor muscular, y a veces sudoración nocturna, lumbalgia e incluso nauseas; todos ellos, apunta Hosbec, "pueden resultar incapacitantes para la actividad laboral". "Y además, siguiendo la lógica epidemiológica, estas variantes son más contagiosas que las anteriores".

Ante esta situación, Hosbec recuerda que el actual marco normativo no obliga al uso de mascarilla en espacios de hostelería (ni a clientes ni a empleados), "ni implica que un empleado Covid positivo reciba la baja médica salvo que tenga síntomas incapacitantes". Actualmente la mascarilla solo es obligatoria en centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios, incluyendo farmacias, así como medios de transporte público.

Test y uso generalizado de mascarilla

Sin embargo, la patronal considera "conveniente que se transmita a las personas trabajadoras de los establecimientos turísticos, especialmente a aquellos que trabajen en entornos cerrados, con escasa ventilación y de uso y atención al público, una serie de recomendaciones", entre las que se incluía el uso de mascarilla en interiores.

"Ante la aparición del más mínimo síntoma compatible con la enfermedad, de uno mismo o convivientes, es muy recomendable que se realicen un autotest de antígenos y hagan uso inmediato de mascarilla hasta la desaparición de síntomas o confirmación de test negativo", dice la circular distribuida entre los hoteles.

"En general, debemos recomendar el uso generalizado de mascarilla a todo el personal, aunque insistimos que esta recomendación se circunscribe a espacios laborales interiores y de uso público", agregan las mismas fuentes.

"Esta recomendación tiene por objeto la propia protección tanto del empleado como de clientes y compañeros de trabajo, así como contribuir en la medida de lo posible a frenar la transmisión de esta ola de virus". Y remata: "En ambas situaciones la empresa debe facilitar a los empleados las mascarillas pertinentes en cantidad y calidad adecuadas".

Situación "complicada"

Tal como informó EL ESPAÑOL, el pasado martes la Conselleria de Sanidad notificó que ya se habían alcanzado las 1.192 personas en los hospitales por Covid-19, una cifra que no se había visto desde los peores datos de ómicron en febrero. Esto supone aumentar en 200 los pacientes desde cuatro días antes.

En la misma actualización se reportaron más de 8.000 nuevos casos, la mitad en mayores de 60 años. El número de pacientes ingresados en la UCI, sin embargo, se mantiene más o menos estable, con 42.

Fuentes empresariales aseguraron que no temen una vuelta de las restricciones a la economía, al menos no con tanta fuerza como el año pasado. "No tendría sentido, teniendo en cuenta el índice de vacunación completa", que en la Comunidad Valenciana supera el 87 %. Sí aseguraron que será necesario "plantear cuanto antes nuevas dosis" para mantener la inmunidad y la sintomatología leve.

