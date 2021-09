Uepal cree “necesaria” la bajada de impuestos en la Comunidad para acelerar la recuperación

El presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal), Juan José Sellés, considera “necesaria” una bajada de la presión fiscal en la Comunidad Valenciana como herramienta que permita una recuperación económica tras la crisis sanitaria y asegure a las empresas su capitalización para hacer frente al proceso de recuperación sin la pérdida de competitividad.

Por medio de un comunicado, Sellés estima “acertada una propuesta como la que ha realizado el PP de la Comunidad Valenciana, como la negativa del PSPV-PSOE a imponer la tasa turística a nuestra principal industria”. El dirigente empresarial resaltó que “en muchos casos menos, es más, es decir, si logramos impulsar la economía con menos presión fiscal se puede llegar a recaudar más”.

El presidente de Uepal ha explicado que “las empresas necesitan capitalizarse, disponer de todo la liquidez posible y la fuerza necesaria para hacer frente a los meses prometedores. Para ello, ganar competitividad con una bajada significativa de la fuerte presión fiscal que sufre la Comunidad Valencia puede ser vital para la supervivencia de muchas pymes y micropymes”.

La propuesta de Mazón

En concreto, Sellés se ha referido a la propuesta del PP de la Comunidad Valenciana en materia de rebajar el Impuesto de Patrimonio, el Impuesto de Donaciones y Sucesiones, así como la rebaja en los tipos actuales del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. “Estamos convencidos de que cada euro que es invertido por las empresas en generar riqueza y empleo, puede suponer el doble para las arcas públicas a medio plazo”, ha comentado Sellés.

El presidente de Uepal también avaló modificaciones en los tipos del IRPF que permita a la ciudadanía superar la situación de crisis con mayor estabilidad, “con más dinero en el bolsillo y con más capacidad de hacer frente a estos meses de recuperación que se avecinan. Sin duda, no podemos poner freno a una etapa expansiva que se nos abre en la economía europea”.

Tasa turística

Por otra parte, Sellés se opuso a la puesta en marcha de la llamada “tasa turística” que la parte nacionalista del Consell plantea imponer en la redacción de los próximos presupuestos de la Comunidad Valenciana. Desde su punto de vista, “no es el mejor momento ni para el sector ni para incentivar el consumo a favor de la primera industria de nuestro territorio”.

El presidente de Uepal reflexionó sobre la necesidad de mejorar las ratios de ejecución de los presupuestos, “ante la constatación de que cada año no son muy altos, por lo tanto, no se trata de recaudar más para no poder gastar, sino de gestionar mejor lo que tenemos sin añadir más presión a las empresas ni a la ciudadanía”.







