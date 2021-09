Mónica Oltra insiste con la tasa turística: "Nadie deja de ir a París por pagar dos euros"

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, de Compromís, ha insistido este miércoles en Elche sobre la necesidad de implantar una tasa turística en la Comunidad Valenciana, y ha asegurado que "las personas que viajan, no van a dejar de hacerlo" por la puesta en marcha de un tributo de este tipo.



"Nadie va a dejar de ir a París, a Bruselas o a Mallorca por pagar dos euros la noche por alojamiento", ha indicado Oltra.



Oltra ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en Elche, donde ha visitado el huerto de urbano de Felip y uno de los puntos de la iniciativa Parking Day con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Además, por la tarde inaugura el I Congreso Internacional de Violencia de Género Digital.



La vicepresidenta del Consell ha dicho que esta tasa turística ya está vigente en otras ciudades europeas y ha considerado que las personas que viajan "no dejarán de hacerlo por una pequeña tasa que grava el coste que tiene el turismo" y que revertirá, ha expuesto, en la promoción de viviendas para jóvenes o ayudas al alquiler para "favorecer la emancipación".



Según Oltra, es necesario estudiar cómo concretar esta tasa, ya que, ha declarado, "no es lo mismo alojarse en un hotel de lujo de una gran capital que en una casa rural de un pueblo de interior".



Aunque sí ha opinado que "es momento" de plantear esta propuesta de cara a los presupuestos y la recuperación económica y social.

Rechazo generalizado

Tanto Oltra vomo el vicepresidente de Unidas Podemos, Héctor Illueca, propusieron este martes la implantación de la tasa, reventando el acto que el presidente Ximo Puig tenía en Sevilla con Juanma Moreno para hablar de financiación.

La propuesta contó con el rechazo inmediato tanto del propio Puig como del secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, quien la calificó de "inoportuna" teniendo en cuenta "que el turismo es el sector que más ha sufrido las restricciones durante los 18 meses de pandemia".

Por su parte, tanto la patronal hotelera (Hosbec) como la de apartamentos (Aptur) han asegurado que se trata de "una ocurrencia" y lo han atribuido a "razones políticas" ante la posibilidad de que se produzca un adelanto electoral. "No es el momento, con una crisis que no se ha superado, de plantear nuevos tributos que pueden prolongar los ERTES en las empresas y perjudicar la recuperación del empleo", plantearon reporesentantes de ambos sectores.

