Sarabia respalda a Rafa Mir y el vestuario del Elche cierra filas con su compañero

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, sale este viernes en defensa de Rafa Mir en un momento especialmente delicado para el delantero murciano, después de que la Fiscalía Provincial de Valencia haya solicitado para él diez años y seis meses de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones.

El vasco ha explicado en rueda de prensa que ha hablado personalmente con el futbolista y ha transmitido un mensaje de calma sobre su estado de ánimo.

"Está tranquilo, entiende que es parte del proceso, y con su comportamiento y rendimiento lo está demostrando", ha afirmado Sarabia, quien ha añadido que el jugador entiende que la situación judicial forma parte del proceso y que su intención es demostrar su inocencia.

La petición del Ministerio Público se refiere a unos hechos que se remontan a septiembre de 2024, cuando Mir fue detenido junto a un amigo tras la denuncia presentada por una mujer que aseguró haber sido agredida sexualmente en la vivienda del jugador.

La Fiscalía solicita nueve años de prisión por el presunto delito de agresión sexual y 18 meses por el de lesiones, además de otras medidas como la prohibición de aproximarse o comunicarse con la denunciante durante diez años.

En medio de este contexto judicial, Sarabia ha querido poner en valor la actitud del delantero desde su llegada al Elche el pasado verano, cedido por el Sevilla. El entrenador ha destacado su integración en el vestuario y su implicación con el equipo.

"Se ha integrado de forma espectacular, es un gran compañero y se ha ganado el respeto. Es nuestro sexto capitán. Es una persona implicada que nos está ayudando dentro y fuera del campo", ha explicado.

El técnico también ha dejado claro que esta situación no condicionará sus decisiones deportivas y que las alineaciones seguirán respondiendo únicamente a criterios futbolísticos. "Tomaremos las decisiones en base al rendimiento del día a día y a la competencia dentro de la plantilla", ha señalado.

El respaldo al delantero no procede solo del banquillo. En el vestuario también se ha transmitido un mensaje de apoyo. El portero argentino Matías Dituro, uno de los pesos pesados del vestuario, ha afirmado este jueves que los jugadores creen en la versión de su compañero en relación con la polémica surgida durante el partido del pasado fin de semana ante el Espanyol.

El defensa Omar El Hilali acusó al delantero del Elche de haberle dirigido un comentario racista durante el encuentro, lo que llevó al árbitro a activar el protocolo antirracista y a que el Comité de Disciplina anunciara la apertura de un expediente para analizar lo sucedido.

Dituro explicó que habló directamente con Mir tras el partido para conocer su versión. "Fue claro conmigo. Me asegura que no le dijo nada, ni mucho menos ningún insulto racista. Fue un cruce de palabras entre ellos que quedó ahí, son situaciones del juego", afirmó el guardameta.

Sarabia también se ha expresado en esa línea y ha recordado la responsabilidad que tienen los futbolistas por la repercusión social de su comportamiento. "No vale todo por ganar un partido. Mostramos nuestra repulsa contra cualquier acto de falta de respeto", ha concluido el entrenador.

Respaldo

Mientras la investigación judicial sigue su curso y el caso continúa generando debate fuera de los terrenos de juego, en el Elche el mensaje que se transmite desde el cuerpo técnico y desde el vestuario es de respaldo a uno de sus delanteros, para el que piden la presunción de inocencia.

Un apoyo que, al menos por ahora, pretende aislar al equipo de una polémica que amenaza con acompañar al jugador dentro y fuera del césped durante los próximos meses.