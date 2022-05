El Elche en Primera, Javier Pastore pide "disfrutar la permanencia al máximo"

El centrocampista argentino del Elche, Javier Pastore, ha afirmado este jueves a los medios del club, que tanto jugadores como afición deben disfrutar al máximo del éxito de lograr una temporada más en Primera División.

El jugador, que ha regresado dos meses después de su última aparición, ha contado que está "muy orgulloso" de la temporada del equipo. Y es que, aunque ha reconocido que hubo momentos "malos", el balance que hace de ella es de "buena".

"Hemos disfrutado muchísimo, sobre todo aquí con nuestra afición. Cada día de local era una fiesta", ha asegurado el internacional argentino, quien ha reiterado que está "muy feliz" por el hecho de que el Elche "esté un añito más en Primera".

El centrocampista, que solo ha participado en once partidos del campeonato, ha restado importancia a que la permanencia se consumara tras una derrota porque "se llevan un premio más importante", en alusión a la salvación, y ha destacado como clave del éxito la unión del vestuario.

Un grupo unido y lindo

"Hay un grupo unido y lindo que en los momentos difíciles siempre se ha apoyado para lograr el objetivo y ganar partidos difíciles que sirven para festejar la permanencia", ha argumentado sobre esa labor.

Pastore ha querido compartir el buen momento deportivo "con toda la gente del club", ya que ha subrayado que "hacen todo para que tengamos lo que necesitamos". "Es un festejo global que lo vamos a disfrutar todos", ha adelantado.

El argentino ha calificado de forma positiva cuando saltó a calentar ante el Atlético a pesar de que su aportación al equipo esta temporada no ha sido la esperada. "A pesar de no haber jugado, estar con los compañeros me daba las ganas de venir a entrenar y de aportar toda la experiencia que viví en un vestuario", ha apuntado el jugador. Y, de ahí que haya afirmado que siempre ha tratado de aportar "ya fuera desde el banco o en el campo".

Ahora, con la permanencia en Primera conseguida esos sinsabores quedan atrás. "Que te aclamen y festejen cuando vas a entrar al campo es maravilloso. Es un premio doble", concluido el futbolista argentino.

El capitán del equipo, Fidel Chaves, tras asegurar el estar en Primera División ha destacado que "al final los números están ahí". Y ahí ha aprovechado para valorar al entrenador: "Es un tipo especial y súper cercano que nos transmite intensidad. Sabemos a lo que jugamos y en el día a día es fantástico". En su alabanza a Francisco Rodríguez ha afirmado que "se hace de querer, pero por encima de todo están los resultados, que le avalan. Ojalá podamos celebrar pronto que sigue con nosotros".

