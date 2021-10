Pastore eleva el nivel de exigencia del Elche

Ya había ganas de escuchar en sala de prensa a Javier Pastore, el fichaje más glamuroso del Elche para la presente temporada. El argentino poco a poco va sumando minutos tras un año y medio de pesadilla por culpa de una lesión de cadera que parece ya olvidada. Afirma que está lejos aún de su mejor versión, aunque con los minutos que le va dando Escribá si ha notado una mejoría notable.

Pastore asoma días antes del gran partido mediático para el Elche de la temporada. Llega al Martínez Valero el Madrid, un rival al que ya ha enfrentado en el PSG. Los focos apuntan al argentino, un jugador distinto que estaba llamado a marcar una época y que se quedó solo en un extraordinario futbolista.

El centrocampista no se esconde en el campo ni en la sala de prensa y asume cierta sensación de preocupación en el grupo tras los últimos resultados. "Somos conscientes de que tenemos que dar algo más con los jugadores que tenemos. Hay que intentar liquidar los partidos en el primer tiempo", ha dicho el argentino, quien liberó de cualquier responsabilidad a los planteamientos del entrenador.

"El cuerpo técnico ha planteado bien los partidos. Los que entramos a la cancha somos nosotros y tenemos que dar un poco más y no cometer errores", añade Pastore, quien sabe que el Elche no responde el mismo perfil de equipo en el que ha jugado en los últimos años.

Salir siempre a ganar

"Uno tiene el chip de salir siempre a ganar, de hacerlo bien y de ayudar al equipo. No estoy en un equipo como en los que jugué antes, pero las ganas siempre son las mismas de salir a por el partido. Aquí el objetivo es la permanencia", recuerda.

"La preocupación está porque hemos cometido errores que nos han costado los partidos. Estamos convencidos de que tenemos equipo para estar más arriba. Tenemos calidad para tener el balón y arriesgar cuando toque", insiste Pastore, quien trata de adaptarse como puede a la posición de interior.

El Madrid

Al argentino no le ha sorprendido la igualdad de la competición, algo que ya vivió en Italia, donde acabó claudicando la Juventus tras una racha imperial. "Va a ser una Liga muy competitiva y eso es bueno para todos los equipos", asegura el argentino, quien confiesa que los partidos ante un rival de la magnitud del Real Madrid "son los más lindos de jugar". La clave para sorprender a los blancos pasa, en su opinión, "recuperar la pelota cerca de su área para estar más cerca de marcar".

"Me tocó enfrentar muchas veces a ellos en la Champions y hacerlo ahora en el Elche será muy lindo", ha señalado el jugador. "Tienen jugadores importantes a los que no se les puede dar un metro. Es un equipo que te suele dar el balón y que cuando recupera sale al contraataque, al estilo de Ancelotti. Vamos a tener que estar muy concentrados para no perder fácil el balón", avisa.

