Francisco: "Están los que queremos que estén y los que han querido estar"

El Elche regresa este domingo a la competición (14 horas) ante el Deportivo Alavés, rival directo por la permanencia en su mejor momento de forma y aún con el sabor agridulce en los labios del punto logrado en el Bernabéu. El conjunto ilicitano, tras una semana agitada por las entradas y salidas de jugadores del vestuario, se centra exclusivamente en lo deportivo para asegurar cuanto antes la salvación en Primera.

El técnico, Francisco Rodríguez, se ha mostrado muy satisfecho por los movimientos realizados por su club en el mercado de invierno. "Están los que queremos que estén y los que han querido estar", resume el almeriense, quien afirma que el Elche ha reforzado las posiciones que necesitaba cubrir.

"Se ha quedado un equipo muy competitivo, estamos súper contentos con el mercado", insiste Francisco, quien justifica las salidas del club de Josema, Benedetto y Werner por la necesidad de los jugadores en disputar minutos. "Lo de Lucas Pérez no lo esperábamos nadie, pero surgió, hubo acuerdo y salió", afirma con relación al delantero, que ha partido rumbo a Cádiz.

"Les deseo toda la suerte del mundo, pero estoy contento con los que han venido y los que se han quedado", ha añadido el preparador, quien podrá contar este sábado con Lucas Olaza y Kike Pérez, dos de sus nuevos refuerzos, pero no con el ariete argentino Ezequiel Ponce, en la recta final de una lesión que sufrió en su etapa en Moscú. "Si no está para el próximo viernes estará para la siguiente jornada", adelanta el técnico.

El partido más importante

El duelo de este sábado no es una final para el Elche, porque queda un mundo de competición, pero sí puede marcar un punto de inflexión para el conjunto franjiverde, que en el caso de ganar alejaría en nueve puntos, y posiblemente uno más del promedio de goles, a un rival directo como el Alavés, que suma diez partidos sin ganar.

"Es un equipo que está con nosotros, en los puestos bajos, y es un rival directo'', recuerda el entrenador, quien avisa de que el equipo vitoriano se ha reforzado bien, por lo que no será un rival sencillo. "Afrontamos el partido con respeto. Tendremos que sacrificarnos al 100% para sacar puntos", argumenta Francisco, quien define al conjunto de Mendilibar como un adversario "agresivo, que juega en campo contrario y valiente". "Tiene jugadores de buen nivel y determinantes en las dos áreas, además de manejar bien la estrategia", añade.

Francisco ha ensalzado el nivel futbolístico de su delantero Lucas Boyé, al que calificó como "un puto animal" por su capacidad de trabajar y su mentalidad. "Estoy súper contento con él, ojalá pueda durar mucho en el Elche", afirma el andaluz, quien también anuncia la inminente llegada de la mejor versión del argentino Javier Pastore, el gran fichaje del club que no logra alzar el vuelo.

El almeriense no quiso calificar el actual momento del Elche, que permanece invicto en 2022, como el mejor de la temporada, pero confía en "mejorar más de cara al futuro". "A mí no me vale con la obligación de ganar, quiero que todo el mundo sepa qué tiene que hacer y eso te hace sentirte bien en el campo", ha dicho.

El técnico no quiso especular con el posible escenario que dejaría la victoria en una jornada en la que, además, hay duelos directos entre equipos implicados en la lucha por la permanencia, y pide la colaboración de la afición, a pesar de que el partido no tiene el mejor horario. "Me gustaría invitarles a todos a comer al estadio. Ellos saben de la importancia del partido y espero que vayamos todos a muerte a por él", ha concluido.

