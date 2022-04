Francisco: “Es un partido importante, pero no definitivo”

Tensa espera en el Elche. El partido ante el Real Mallorca (sábado, 14:00 horas) es de esos que están señalados en rojo en el calendario del equipo ilicitano desde que arrancó la competición. No es una final, pero lo parece. Es casi un ‘match ball’ favorable al Elche, que en caso de ganar daría una zancada definitiva hacia la permanencia ante un rival que viene en progresión y que solo está a tres puntos de distancia.

No llega el duelo en el mejor momento para un Elche que ha perdido sus tres últimos partidos en la que es la peor dinámica del equipo desde que Francisco Rodríguez tomara el mando del banquillo en el pasado mes de noviembre. El almeriense admite la importancia del partido, pero no cree que sea “decisivo” pase lo que pase.

“Sabemos la importancia del partido. Lo afrontamos con toda la ilusión, ambición y respeto porque el rival se juega lo mismo que nosotros”, comentó este jueves el técnico, quien aseguró que la presión no debe afectar a su equipo “porque hay que saber convivir con ella”. “Sabemos quiénes somos y cómo tenemos que conseguir el objetivo. Somos realistas y ganar un partido de Primera no es fácil. Nadie nos ha regalado los 32 puntos y para llegar a los 38 tampoco nos lo van a regalar”, explicó.

En cuanto al Mallorca, Francisco comentó que con Luis García en el banquillo tenía un juego más combinativo y que desde la llegada de Javier Aguirre su fútbol es “más directo”. “Lo respetamos porque viene de ganar al Atlético y se ha colocado a tres puntos, pero la confianza es máxima en que podemos lograr el objetivo”, señaló.

Bajas importantes

El Elche no podrá contar este sábado con el Guido Carrillo, lesionado en el gemelo, cuya ausencia se une a la del también argentino Lucas Boyé, quien aún deberá estar fuera del equipo al menos tres semanas por una lesión en el aductor. Los problemas no acaban ahí, ya que Helibelton Palacios está sancionado y Josan no se ha ejercitado con el grupo en las últimas sesiones, aunque el cuerpo técnico confía en que su evolución sea favorable.

Los que sí estarán en la convocatoria son el colombiano Johan Mojica y el argentino Javier Pastore, quien ha superado unas molestias en el gemelo. El centrocampista ya ha entrenado con normalidad y será una de las novedades de la lista. Pastore ha aprovechado el periodo en el que estuvo sancionado con cuatro partidos para mejorar su condición física.

Francisco restó dramatismo a las ausencias y afirmó que es el momento de que varios de los futbolistas con menos minutos aprovechen su oportunidad. Además, confió en que ante la adversidad el equipo se una como hizo en el partido de su debut ante el Cádiz o frente al Granada, duelo que el Elche también afrontó con numerosas ausencias.

El técnico dijo sentirse “orgulloso” de la respuesta de los aficionados, que ya han retirado 7.000 entradas de la promoción que el club lanzó a precio reducido para que los abonados pudieran invitar a amigos y familiares. “Para nosotros es un estímulo. Nuestra gente es muy fiel y además está haciendo que venga más gente al campo”, explicó el entrenador, quien pidió “el apoyo desde el primer minuto” para el equipo para conseguir una victoria “muy importante”.

Paralelamente a esta promoción y a la llamada de apoyo, el club ha instalado unas lonas en su habitual campo de entrenamiento, el Díez Iborra de la Ciudad Deportiva, para aislar al equipo en su trabajo y darle mayor intimidad en el día a día, lejos de los medios, pero también de la hinchada.

“No es porque no quiera que estéis vosotros, pero en Primera es necesaria una privacidad”, explicó el entrenador a los periodistas. “Se han puesto unas lonas y con el tiempo se harán más para que el equipo esté centrado en el trabajo y no lo disperse nada de lo que tiene a su alrededor”, añadió el preparador del Elche.

