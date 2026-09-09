José Rodríguez, exjugador del Real Madrid: "Mourinho me dijo que me iba a hacer el gitano más famoso del mundo"

José Rodríguez vuelve a cambiar de paisaje. El futbolista de Villajoyosa, que llegó a ser una de las grandes promesas de la cantera del Real Madrid y el jugador más joven en debutar con el club blanco en la Champions, acaba de poner rumbo a Maldivas.

A sus 31 años, el centrocampista ha fichado por el Odi Sports Club, de la máxima categoría del país, después de cerrar su etapa en el Flamurtari albanés.

Pese a acercarse al ocaso de su movida carrera, José Rodríguez recuerda con cariño su inicio en el Real Madrid de la mano de José Mourinho, quien ha regresado este verano al banquillo 13 años después de su primera etapa.

En aquella ocasión el técnico portugués apostó personalmente por un adolescente alicantino al que veía condiciones para llegar lejos.

Rodríguez tenía solo 17 años cuando Mourinho le abrió la puerta del primer equipo. Su estreno llegó en octubre de 2012, en la Copa del Rey contra el Alcoyano.

Aquella noche marcó un gol tras asistencia de Benzema y se convirtió en una de las irrupciones más prometedoras de La Fábrica.

Mourinho se convirtió en uno de sus grandes valedores y el mentor que José todavía recuerda años después con publicaciones en redes sociales.

Durante estos años, el alicantino ha recordado momentos de su etapa blanca y palabras de Mourinho. "Me decía: 'Te voy a hacer el gitano más famoso del mundo'", recuerda.

"En ese momento no lo disfrutas porque no sabes ni quién eres tú. Me decía eso y yo me reía mucho. No puedo explicar con palabras lo que sentía cuando el mejor entrenador del mundo me hablaba o me daba consejos", ha relatado el jugador a lo largo de los años.

Sin embargo, su camino se alejó del Madrid tras dos temporadas. Deportivo, Galatasaray, Mainz, Málaga, Maccabi Haifa, Fortuna Sittard, equipos de Bélgica y Albania fueron algunas de las estaciones de una carrera marcada por los cambios de país y competición.

En Turquía ganó títulos con el Galatasaray y en Israel levantó una liga con el Maccabi Haifa.

El alicantino también ha comenzado a preparar su futuro fuera del césped y compagina su trayectoria deportiva con negocios vinculados a los vehículos de alta gama y formación relacionada con la gestión deportiva.

El alicantino dirige JY Cars Automoción, un negocio especializado en vehículos de alta gama y deportivos exclusivos que muestra en sus redes sociales, junto a las fotos de su etapa en el Real Madrid.