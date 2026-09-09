Elda le abre la puerta a Leo Messi

Elda ha recibido con satisfacción el interés de Leo Messi por hacerse con el control del Club Deportivo Eldense, aunque desde el Ayuntamiento se mantiene la prudencia a la espera de que el principio de acuerdo alcanzado por el futbolista argentino se concrete definitivamente.

El alcalde de la ciudad, Rubén Alfaro, ha valorado de forma positiva una operación que situaría al club y a Elda en el foco internacional.

Alfaro ha contactado con el gabinete de Messi que está al frente de la operación después de la reunión que mantuvo hace unos días con la todavía presidenta del Eldense, Carolina Holguín, quien le trasladó su intención de vender la entidad.

Según ha explicado el alcalde, desde el entorno del argentino le han confirmado que ya existe un principio de acuerdo para la adquisición del club en solitario. "Esta misma noche nos han confirmado que ya hay un principio de acuerdo. Pero en este momento debemos mostrar la prudencia que requieren estas situaciones y esperar a ver si finalmente la operación llega a término", ha señalado Alfaro.

El alcalde ha reconocido, no obstante, que el hecho de que una figura de la dimensión internacional de Messi haya puesto sus ojos en el Eldense supone una noticia de enorme relevancia para la ciudad.

"Tenemos que sentirnos, una vez más, orgullosos de nuestra ciudad y del club de fútbol que nos representa, el Eldense, porque el hecho de que una figura como Leo Messi se fije en nosotros y tenga la intención de apostar por el club y por Elda es, obviamente, una noticia espectacular", ha afirmado.

Alfaro también ha querido poner en valor el trabajo realizado durante los últimos 12 años para contribuir a la consolidación de la entidad azulgrana. En este sentido, ha destacado el apoyo que el Ayuntamiento ha prestado al club tanto en el ámbito económico como deportivo e institucional, además de mediante la cesión y adecuación de instalaciones municipales.

Ese respaldo, ha señalado, ha sido determinante para ayudar a estabilizar la gestión del Eldense y dotarlo de una estructura sólida. Un proceso que tuvo uno de sus principales hitos en 2023, cuando el equipo consiguió regresar a Segunda después de seis décadas alejado de la categoría de plata del fútbol español.

Para el alcalde, la evolución experimentada por el club durante estos años ha contribuido a convertir al Eldense en un proyecto atractivo para inversores de primer nivel internacional. La posible llegada de Messi supondría ahora un salto de dimensión para una entidad centenaria y para la propia ciudad de Elda.

Pese a la repercusión de la noticia, el Ayuntamiento quiere mantener la cautela hasta que la operación quede formalizada. El Consistorio considera que todavía deben respetarse los tiempos de la negociación y la confidencialidad que acompaña a este tipo de procesos.

"Vamos a respetar los tiempos de la negociación y la confidencialidad que requieren estos procesos antes de hacer una valoración más amplia. Pero estamos muy felices, la verdad", ha concluido Alfaro.

La posible entrada de Messi en el Eldense convertiría así a la ciudad alicantina en uno de los nuevos focos de atención del fútbol español y abriría una etapa completamente diferente para un club que en los últimos años ha logrado recuperar protagonismo deportivo y consolidar su proyecto institucional.