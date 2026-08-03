Carlos Alcaraz entrena por sorpresa en Alicante y desata la locura entre los aficionados

Carlos Alcaraz, en el torneo Conde de Godó, en imagen de archivo. Europa Press Europa Press

Carlos Alcaraz ha realizado un entrenamiento esta mañana en el Club Arena de Playa de San Juan (Alicante) para preparar su vuelta al circuito en el Masters 1.000 de Cincinnati (13-23 de agosto).

El murciano se ha ejercitado en el complejo deportivo y pronto se ha corrido la voz de su presencia entre los deportistas del recinto y decenas de aficionados, que han acudido para ver al número 2 del mundo en acción tras superar la lesión de muñeca que arrastraba desde abril, cuando disputó su último partido oficial.

El regreso de Carlos Alcaraz al circuito ATP está cada vez más cerca y tendrá lugar en Estados Unidos dentro de apenas dos semanas.

El tenista de El Palmar no compite desde su victoria ante Otto Virtanen (6-4, 6-2) en la primera ronda del Trofeo Conde de Godó.

Aquel encuentro ya estuvo marcado por las molestias en la muñeca que, un día después, le obligaron a renunciar al duelo de octavos de final contra Tomas Machac.

Desde entonces, a finales de abril, ha permanecido alejado de las pistas. La lesión le impidió completar la gira europea de tierra batida, defender el título en Roland Garros y disputar la temporada sobre hierba, incluido Wimbledon.

El US Open (30 de agosto-13 de septiembre), cuarto y último Grand Slam del año, pasó así a convertirse en el gran objetivo de su calendario.

Su equipo ha priorizado una recuperación completa de su muñeca antes que intentar pelear por otro título sin estar en plenas condiciones y arriesgarse a una recaída.

Alicante, su segunda casa

Alcaraz conoce bien Alicante, pues fue su segunda casa durante los años más importantes de su formación cuando entrenaba bajo las órdenes de Juan Carlos Ferrero.

El pasado año se rompió una relación deportiva de cinco años que lo vinculaba a la Ferrero Tennis Academy de Villena.

Alcaraz fue el alumno más aventajado de la academia y quien le dio una fama mundial impagable a este paraíso tenístico de 120.000 metros cuadrados entre Murcia y Alicante, donde han entrenado tenistas como Nico Almagro o Pablo Carreño.

Sin embargo, las necesidades de su carrera le han hecho distanciarse de su base de operaciones en Villena, donde entrenaba regularmente desde 2020 y donde llegó a vivir durante la pandemia en una cabaña de madera.

Aun con todo, su vinculación con esta tierra se mantiene gracias a Samuel López, el alicantino que desde este año actúa como el entrenador principal del murciano y que también es socio de la Ferrero Tennis Academy de Villena.