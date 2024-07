Trece deportistas de Alicante buscarán la gloria olímpica en París

Trece deportistas de la provincia de Alicante, dos más que en los pasados Juegos de Tokio, buscarán a partir de la próxima semana la gloria olímpica en París.



Los representantes alicantinos abarcan multitud de disciplinas deportivas y varios de ellos, como la jugadora de vóley playa, Liliana Fernández, con tres presencias en el torneo olímpico, o el gimnasta Néstor Abad, con dos, son expertos en la competición.



Alicante, Alcoy, Elche, Elda, Benidorm, Petrer, Orihuela, Torrevieja, Santa Pola, Onil y Jávea serán las localidades de la provincia que contarán con al menos un representante en la competición polideportiva más importante del mundo, informa Efe.





La ciudad de Alcoy estará representada por el gimnasta Néstor Abad (31 años), que afrontará su tercera aventura olímpica y por la también gimnasta artística Laura Casabuena (18 años), que debutará en esta competición.



El boxeador eldense José Quiles (26 años) repetirá en una cita olímpica tras la agridulce experiencia vivida en Tokio, donde no pudo aspirar a las medallas. Elda contará en natación con otra representante, la nadadora Alba Herrero (22 años), que tomará parte del equipo de relevo 4x200.



El judo, deporte que dio a Alicante dos medallas de oro gracias a Miriam Blasco (Barcelona 1992) e Isabel Fernández (Sidney 2000), volverá a estar representado por Salva Cases (25 años), subcampeón de Europa y una de las opciones más serias de lograr una presea olímpica.



Petrer, tierra de balonmano, contará con la presencia de la 'guerrera' de la selección de balonmano femenino, Paula Arcos (22 años), una clásica en las citas internacionales de máximo nivel. Comparte equipo con la santapolera Laura González (32 años), otro de los pilares del conjunto español.



La benidormense Liliana Fernández (31 años) compartirá pareja en vóley playa con la oriolana Paula Soria (27 años), que vivirá sus primeros Juegos Olímpicos. Elche contará con la presencia de la joven nadadora Ángela Martínez (20 años), que competirá en la prueba de natación en aguas abiertas.



La gimnasia rítmica, otra de las especialidades que más alegrías olímpicas ha dado a la provincia de Alicante, contará con la participación de la torrevejense Polina Berenzina (26 años). La gimnasta estará dirigida por la alicantina Alejandra Quereda, seleccionadora nacional.



También Jávea contará con un representante de lujo en la figura del ciclista Carlos Ayuso (21 años), la gran promesa del pelotón español. El corredor del UAE Team Emirates disputará finalmente la prueba de fondo en carretera, ya que no llega a tiempo de competir en la crono individual por culpa del COVID, enfermedad que le obligó a abandonar recientemente el Tour.



El último en ganarse el billete a París fue el atleta de Onil, Jorge Ureña (30 años), repescado por la Federación Española de Atletismo tras su brillante actuación en el Campeonato de España. El deportista, especializado en las pruebas combinadas, vivirá sus segundos Juegos tras los de Tokio.



A todos ellos puede unirse durante la competición el futbolista alicantino del Valencia, Cristhian Morquera (20 años), que ha sido incluido como reserva del equipo olímpico de fútbol, por lo que tendrá la opción de jugar y competir si un compañero de los que forman la citación tiene una lesión o enfermedad.



La representación alicantina pudo ser mayor, pero en los últimos días se ha caído de la lista Gedeón Guardiola, que no podrá disputar los Juegos con los 'hispanos' al no recuperarse a tiempo de una lesión.