'Élite' termina y esta es la diseñadora de vestuario que marca las tendencias de moda desde un pueblo de Alicante

En 2018 la serie Élite cogió al mundo por sorpresa y llegó a convertirse en una de las series más vistas del mundo gracias a Netflix. Sexo, crímenes y moda han hecho de ella un fenómeno. Y la responsable de uno de esos pilares es la diseñadora nacida en un pueblo de Alicante, Cristina Rodríguez. Ahora afronta la temporada final y repasa las tendencias que se han creado a partir de su trabajo.

Y lo primero que le viene a la cabeza a Rodríguez es una fiesta, como no podía ser de otra manera en una serie que ha hecho de ellas su seña de identidad. "Estaba escrito con máscaras venecianas y yo dije no, vamos a hacer máscaras de metal. Y me dijeron Cristina, ¿de dónde las vas a sacar? Tranquilo que las sacaremos. Conseguimos una persona que hacía esas máscaras para Beyoncé", recuerda.

El repaso de los personajes la hace sonreír si le toca pensar "las cosas más icónicas que hemos hecho". Y ahí la primera que le viene es la actriz Valentina Zedere, que entró en la temporada 4 como Isadora: "Ha sido súper icónica todo lo que hemos hecho con ella".

Claudia Salas, Rebeka de la 2 a la 5, "ha sido esa choni que hicimos que, de repente, todo el mundo quería ser choni. Yo solo quería ser choni en esta vida cuando la hicimos a ella".

Georgina Amorós, coincidió en esas mismas temporadas como Cayetana, la hija de señora de la limpieza que quería ser una más de esa élite y "al principio era una pija más conservadora, más normal, y luego le dimos una vuelta y tenía algo como japonés con los vestidos y con los uniformes que hicimos. ¿Sabes que pensaba? Quiero este uniforme para ponérmelo, es que para limpiar, no para ir a una fiesta con los tacones".

Ese alternar formal e informal la lleva a Maribel Verdú que está en estas dos últimas como Carmen y que decía "he venido aquí a jugar, ponerme todo". Ella ha pasado de "esos chándales de terciopelo, como de Paris Hilton de los años 90", a que en la 8, "la hemos vestido todo el rato de Valentino".

Mireia Balic y Valentina Zenere en la temporada ocho de 'Élite'. Matías Uris Netflix

No solo son las actrices las que le vienen a la cabeza, con Salas y Amorós coincidió Jorge López, Valerio de la 2 a 3, "muy guay, todo lleno de cadenas de oro y le poníamos la camiseta de tirantes con la corbata abierta, con la camisa…".

Rodríguez ha conseguido con Élite realzar un mundo de excesos y fantasía, lo que la lleva a reflexionar que "en España tenemos un grave problema con la realidad". "Enseguida hacemos cosas naturalistas cuando nuestros conceptos estéticos no son los españoles, son los americanos. Cuando estamos contando algo universal, tenemos que tener un lenguaje universal. No tenemos que tener miedo. Y aquí tenemos".

Rodríguez valora que un proyecto internacional como este, la segunda serie española más vista en la historia de Netflix tras La casa de papel, "me ha dado mucho reconocimiento". Una valoración que se traduce en las revistas de moda "cuando veo lo que se lleva esa temporada según Élite. En revistas de moda del mundo entero. Es alucinante. Eso no nos pasa a los que hacemos cine, porque aunque de verdad el cine marque moda, porque el cine marca moda, nunca sale en las revistas".