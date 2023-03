El fútbol de Benidorm entra en una nueva dimensión de la mano de David Villa

El fútbol vuelve a sonreírle a Benidorm de la mano de David Villa. El legendario jugador de la selección española y del Barcelona, Valencia y Atlético de Madrid, entre otros equipos, ha presentado este martes desde las alturas del edificio Intempo y ante toda la sociedad civil de la ciudad su nuevo proyecto para el CF Benidorm, entidad deportiva fundado en 2017 que estará bajo la gestión de Dv7Group, empresa de la que es propietario y fundador el asturiano.

Villa ha estado acompañado en el acto por autoridades locales, dirigentes del antiguo Racing de Benidorm y por leyendas del deporte de la ciudad como Guillermo Amor, además de por entrenadores como Gustavo Siviero o Quique Hernández, cuyo pasado en los banquillos también está vinculado a la ciudad, o de Claudio Piojo López, exdelantero del Valencia.

El asturiano estuvo acompañado en la presentación del proyecto por su socio y CEO de la empresa, Víctor Oñate, y de Jordi Bruixola, ex director general del Castellón, que se encargará del día a día de la entidad. "Hoy es un gran día", ha dicho Villa, quien ha deseado trasladar a su proyecto en el Benidorm "todo lo que soñaba que podía hacer por el fútbol cuando me retirara".

[David Villa, el 'Piqué silencioso' que vive de sus negocios tras triunfar en el Barça]

"Queremos desarrollar el fútbol base, pero no solo de niños, sino también de los entrenadores, y dejar un legado. Queremos aportar trabajo, ilusión, ganas y esfuerzo", explicó el máximo goleador de España.

"El fútbol base es mi pasión. Hay que buscar después de los Messi o Cristiano", ha añadido Villa, quien ha aclarado que los objetivos del proyecto no son "para ya". "Los resultados llevan un tiempo. Hay que tener paciencia y hacer las cosas bien porque al final saldrá. No hay prisa, pero no queremos quedarnos parados", ha explicado Villa, quien ha dicho estar "contento" de la marcha del equipo, que milita en Regional, y al que no le exige "el ascenso".

"No traemos una varita mágica. Lo más importante es conectar con la comunidad. No podemos ir a una ciudad o país sin que la gente a la va dirigida no disfrute del proceso", ha explicado Villa, quien desveló que mantiene un vínculo sentimental de Benidorm, ya que ha veraneado en la localidad durante varios años cuando era niño.

El asturiano ha asegurado que se va a implicar a fondo en el proyecto "porque éste es ahora mi trabajo" y que no se trata solo de poner "la cara o el nombre".

"Es verdad que tenemos otros proyectos en otros sitios, pero habrá gente del grupo que estará aquí en el día a día de forma presencial. Los demás vamos yendo y viniendo, pero por la cercanía por aquí me verán mucho", ha aseverado. "Este proyecto es un trabajo de equipo. Por mucha fama que tengas, si detrás no tienes un equipo se caería todo", ha sentenciado.

Responsabilidad

Bruixola, que cuenta con una gran experiencia en la dirección de equipos, ha calificado como una "enorme responsabilidad" el proyecto que afronta y ha deseado que una ciudad "emblemática" de Benidorm "pueda sentirse orgullosa del equipo". "Queremos aportar fútbol total, que es educar, formar en el fútbol base y después con el primer equipo ir escalando posiciones porque el Benidorm no puede estar en una categoría tan baja por prestigio del fútbol y de la ciudad", ha dicho Bruixola, quien ha deseado "abrir el club a todo el mundo", incluidas las empresas y las otras entidades deportivas de Benidorm.

La entidad, ha adelantado, contará con un nuevo escudo a partir del próximo año. El logo está formado por la silueta de la isla con una B y olas de mar.

Oñate, ha calificado como paso "ilusionante" esta aventura para un grupo que arrancó "como un sueño por parte de David cuando estábamos en Nueva York". "Somos un grupo de personas que queremos ayudar a David a dejar un legado y transmitir la experiencia acumulada en el fútbol con visión internacional", ha explicado las fuertes raíces de Dv7Group en Estados Unidos, Sudamérica y Japón.

"Queremos que todos los niños que juegan en nuestras escuelas conozcan Benidorm y construir un proyecto del que se sienta orgullosa la gente de la ciudad", ha añadido Oñate.

La presentación contó con mensajes en vídeo de tres de los jugadores de fútbol profesionales más importantes que ha dado Benidorm, como Guillermo Amor, Antonio López y Vicente Blanco Tito. Los tres agradecieron a Dv7Group la apuesta por su ciudad y desearon que pueda llevar al equipo a categorías semi profesionales.

El presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, Salvador Gomar, también dio la bienvenida al nuevo proyecto y se mostró convencido de que Benidorm se convertirá con este proyecto "en un referente nacional, como ya lo es con la música".

El todavía presidente del CF Benidorm, José Santiago López, dijo que la llegada del grupo de Villa es la mejor noticia desde la fundación de la entidad, ya que considera que Dv7Group es el indicado para hacer crecer exponencialmente la entidad.

El alcalde Benidorm, Toni López, cerró el acto agradeciendo la apuesta por Benidorm y agradeció "la discreción y el conocimiento" del nuevo grupo gestor. "En esta ciudad estamos acostumbrados a crecer hacia arriba en poco espacio, por eso es tan importante la cimentación y una buena base", afirmó en relación con el trabajo de cantera que pretende desarrollar Villa y su equipo de trabajo.

Sigue los temas que te interesan