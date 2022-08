Isabel Sánchez-Arán, la ilicitana que se atreve con el agujero azul de las Bahamas: "La presión puede mucho"

La ilicitana Isabel Sánchez-Arán se encuentra ahora participando en la icónica 'Vertical Blue', una competición de apnea en el Dean's Blue Hole (agujero azul) de las Bahamas. La prueba, que consiste en sumergirse en una cueva de más de 200 metros de profundidad, es un desafío al que se enfrentan 40 de los mejores atletas de todo el mundo del 1 al 11 de agosto.

"La presión puede mucho porque nuestro deporte es muy mental", responde Sánchez-Arán cuando le preguntamos cómo está llevando la competición. La apneísta, récord de España de Inmersión Libre (76 metros), está teniendo días de todo tipo en la Vertical Blue.

El primer día anunció que bajaría 54 metros de profundidad, y lo consiguió en un tiempo de 2:51. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando regresó a casa y tras comprobar los resultados vio que había sido descalificada, debido al giro realizado para volver a subir. "En este deporte, hay algunas reglas que dependiendo del juez que te toque, dejan espacio a interpretación", explica. El segundo día tampoco tuvo suerte porque se le montó un gemelo, algo que nunca le había pasado.

[Isabel Sánchez arrasa con tres oros y una plata en el Campeonato de España Indoor de apnea]

Pero esto no ha desmotivado a la apneísta, que lejos de tirar la toalla, la está ayudando a bajar con más fuerza los días posteriores. Sánchez- Arán ha conseguido descender el agujero azul de las Bahamas hasta 74 metros (la marca anunciada) en un tiempo de 2:54 el sexto día.

La Vertical Blue es una de las competiciones más importantes y exclusivas de todo el mundo porque no cualquiera puede participar. Con 40 participantes, solo los 10 mejores apneístas en cada disciplina reciben invitación.

Dean’s Blue Hole de las Bahamas. Foto cedida por Isabel

De Tenerife a las Bahamas

La ilicitana ha renunciado a su participación en el mundial de apnea indoor de este año para dedicar todo su tiempo a la apnea de profundidad, con el objetivo puesto en la Vertical Blue. Tenerife ha sido el sitio elegido para prepararse, ya que sus aguas guardan una característica común con el agujero azul de las Bahamas. "No hay cambios de temperatura en el agua, por lo que no sientes ese shock térmico que provoca que el cuerpo se tense al bucear", concreta.

Asimismo, hay una gran diferencia entre las aguas de las Islas Canarias y las Bahamas. Las primeras están a unos 24 grados de temperatura, mientras que en las segundas, el termómetro asciende hasta los 30 grados. "Hay gente que bucea en bañador", describe la deportista.

Magia y oscuridad

¿En qué piensas cuando estás bajando a la cueva? "Un poco de todo, dependiendo del día", responde Sánchez-Arán a EL ESPAÑOL. La deportista define el agujero azul como un sitio "mágico", pero al mismo tiempo "oscuro". Los días que tiene visibilidad para bucear se siente muy privilegiada, ya que "subo pensando en la suerte que tengo de estar buceando en un sitio único", describe.

La ilicitana lleva años viajando por todo el mundo. "Yo soy de Elche. Nací en Madrid, crecí en Elche. Mi familia es de Almería y ahora vivo en Cataluña". Se siente ilicitana y con ganas de visitar su ciudad, aunque afirma que este mes de agosto no estará en las Fiestas de Elche porque es un mes de mucho trabajo.

Isabel Sánchez-Arán destaca lo difícil que es para una deportista de apnea conseguir ayuda por parte de algunas administraciones locales, pero quiere dar las gracias a la Diputación de Alicante, por quién se ha sentido apoyada durante toda su trayectoria profesional.

"Hay que aceptar las cosas como vienen cuando no dependen de ti. He dado todo lo que he podido y cuando uno da todo lo que puede, no tiene obligación a más...", concluye la ilicitana.

