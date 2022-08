Así es el alicantino candidato a mejor profesor universitario de España

"Al cabo de los años, te encuentras con antiguos alumnos que te dicen que fuiste el mejor profesor que tuvieron en la carrera", avanza José Miguel Giner Pérez con cierto orgullo. "Y, al final llegué a la conclusión de que no te lo dicen por decir, que no buscan hacerte la pelota porque no necesitan nada y la verdad que es algo que me llena un montón".

Este hombre, de rostro amable y voz sosegada, es uno de los 44 candidatos de todo el país que este año aspiran al título de Mejor Docente de España en categoría universitaria de los Premios Abanca Educa, considerados los “Goya de la Educación”.

Profesor titular del Departamento de Economía Aplicada y Política Económica de la Universidad de Alicante y Doctor en Ciencias Económicas, Giner es, de hecho, el único aspirante de toda la provincia en la categoría de universidad.

Nacido en la capital de provincia hace 57 años, su perfil es el que él mismo define como "vocacional". "Para mí la docencia es algo que me encanta desde siempre, me gusta dar clases, y la verdad es que me lo paso muy bien con mis alumnos", confiesa.

Unos alumnos y alumnas que, sin duda, también se lo deben pasar bien -además de aprender- porque la propuesta para que Giner opte a mejor docente ha partido de ellos y de ellas de forma anónima. "Yo no sé quiénes de ello me han propuesto", reconoce.

Y eso que imparte asignaturas de todo tipo: de 'Política económica' en el Grado Administración de Empresas (ADE), también en doble grado de Informática y ADE, optativas como la de 'Economía regional y urbana' o en Ciencias con las asignaturas 'Proyectos en biología' y 'Proyectos en Ciencias del Mar'.

Director durante siete años de la Cátedra Bancaja de Jóvenes Emprendedores, le apasiona "enseñar a emprender" pero con los pies en la tierra, asegura. Consciente de que hay "un boom por el emprendimiento que hace que mucha gente se estrelle -en los últimos años mis alumnos son más atrevidos-", entiende que hay que transmitirles "que hay que ser realistas, explicarles que entraña riesgos, pero que también puede ser una vía importante de realización personal".

¿Qué se valora?

José Miguel Giner ha aceptado su participación en el proceso, lo que conlleva que debe enviar su currículum indicando y justificando todos los méritos que son puntuables en el certamen, que acabará evaluando un comité de expertos.

¿Cuál es el baremo? Lo que más se puntúa es la calidad docente y la satisfacción del alumnado, con un 25%, y la investigación y transferencia del conocimiento, con otro 25%. A continuación, lo que viene a ser la proyección del docente en la sociedad, con un 19%, la transmisión de valores (13%), formación y reciclaje de conocimientos (13%) y, por último, innovación y uso de las nuevas tecnologías TICs (6%).

"Modestamente, creo que méritos tengo, pero como no conozco al resto de profesores no te sé decir" si ganará el premio o quedará entre los 10 finalistas -quienes recibirán diploma y estatuilla-, un veredicto que se sabrá el 10 de enero en el 6º Congreso Mundial de Educación que se celebrará en Galicia.

¿Qué valora Giner?

Preguntado por las claves que definen la calidad docente de un profesor, él responde que "es complejo porque al final los alumnos son personas diferentes y el tiempo pasa y muchas cosas cambian". Desde su punto de vista, que no es el que comparten otros colegas, "es fundamental estar continuamente formándose y yo de Economía debo estar siempre al día".

"Creo que también es muy necesario ponerse en el papel del alumno y pensar qué le va a interesar, cómo poder llegar a él y empatizar con él", sostiene.

