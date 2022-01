La pandemia tampoco da tregua al Elche

La Covid-19 no da respiro al Elche en uno de los momentos claves de la temporada. El club ilicitano confirmó este viernes, a través de su entrenador, Francisco Rodríguez, tras nuevos contagios en su plantilla apenas dos semanas después de que un nuevo brote golpeara a una docena de componentes del equipo, entre jugadores y cuerpo técnico.

En esta ocasión los afectados son Fidel Chaves, uno de los pilares básicos del equipo, el lateral colombiano Helibelton Palacios y el portero Kiko Casilla. Los tres jugadores dieron positivos el pasado martes, en los test de control, y no se han ejercitado con el resto del equipo durante toda la semana. Deben pasar nuevas pruebas en las próximas horas, pero aunque el resultado sea distinto parece poco probable que, sin entrenamientos, puedan estar en la convocatoria.

El virus ha sido especialmente inoportuno con Fidel, quien tras cumplir un partido de sanción ante el Espanyol iba a regresar al equipo, así como con el portero Kiko Casilla, quien ya tenía el alta médica tras casi un mes lesionado en el tobillo.

Francisco ha admitido este viernes que ha sido una semana “difícil” para trabajar por las bajas, pero ha precisado que no más que para cualquier persona o familia española, ya que ha recordado que es difícil que no haya alguien que no tenga a un ser próximo contagiado.

A las bajas por covid se une la de Pedro Bigas, lesionado en el calentamiento del partido ante el Espanyol, mientras que Lucas Boyé, con problemas musculares, sigue siendo duda. El goleador argentino apenas ha entrenado durante la semana, aunque el técnico aún mantiene la esperanza de recuperarlo ante el Villarreal, al que definió como “el equipo más equilibrado y con mejor juego combinativo de la competición”.

“Para mí ahora es el mejor equipo de la categoría. Ha sumado 13 de los últimos 15 puntos y jugando muy bien”, ha explicado el almeriense, quien ha garantizado que, pese al potencial del rival, el Elche no cambiará el estilo de juego “ni la mentalidad ganadora”, si bien sí tomará precauciones ante el equipo “que da más sensación de peligro en campo rival”.

“Sabemos que es un rival con calidad, que maneja todas las facetas del juego y que tiene jugadores con llegada. Pero el Villarreal también tendrá que perder algún partido y esperamos que sea éste”, ha señalado Francisco, quien se enfrentará el domingo a Unai Emery, quien fue su entrenador en Almería, al que nunca ha podido ganar.

Por último, el preparador andaluz se ha mostrado tranquilo ante los posibles movimientos en el mercado de invierno. Solo Josema Sánchez, en la órbita del Valladolid, ha tenido una conversación con el técnico sobre su posible salida. En los casos de Iván Marcone, Javier Pastore y Darío Benedetto, jugadores que según los medios argentinos están negociando el regreso a su país, Francisco recordó que son futbolistas “con buen cartel”, si bien ha cedido toda la iniciativa en estas operaciones al propietario del Elche, el empresario Christian Bragarnik.

La Copa

El Elche anunció este viernes de forma oficial la fecha del partido de Copa ante el Madrid, que se disputará finalmente el próximo jueves a las 19 horas en el Martínez Valero. Francisco evita pensar más allá del Villarreal, pero garantiza que el Elche afrontará la ronda de octavos a partido único “con la intención de pasar la eliminatoria”. En este sentido, el entrenador ha admitido que el Elche “no puede permitirse el lujo” de reservar jugadores. “Es algo inviable para nosotros. Ni en los mejores de mis sueños podría hacer eso”, ha apostillado.

El club franjiverde aprovechará la visita del Madrid para hacer caja. Los precios de las entradas para los no abonados oscilan entre los 120 euros y los 35, mientras que los abonados también deberán adquirir una entrada especial, aunque a precio reducido (entre 30 y 15 euros, según la zona del campo).

Los abonados del Elche solo podrán comprar una entrada por abono y tendrán reservada su butaca hasta dos días antes del partido. A partir de esa fecha, se liberarán sus asientos y se habilitarán para la venta para el público general. El Elche ha puesto este mismo viernes a la venta las entradas tanto en la modalidad online como de forma presencial en las taquillas del estadio.

