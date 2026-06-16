Alicante anuncia las grandes exposiciones que traerá a Cigarreras: Casa de Alba, Modigliani, Balenciaga, Chagall y Sorolla

Alicante quiere brillar en el panorama nacional de exposiciones. Y para ello acaba de anunciar las seis con las que pretende hacerlo. Un amplio abanico que abarca grandes nombres del arte y para el que se invertirán 3,7 millones hasta 2029.

Las exposiciones Mecenazgo y Coleccionismo en la Casa de Alba, Modigliani y sus amigos, Balenciaga y el arte, Obras maestras del Barroco, Chagall y el Mediterráneo y Sorolla a través de la luz serán las primeras del nuevo Museo Internacional de Las Cigarreras que prevé abrir sus puertas a finales de este año.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la convocatoria de un procedimiento negociado sin publicidad, para contratar el “Servicio de comisariado, diseño, producción y montaje de seis exposiciones temporales, en la antigua casa de la Misericordia” por 3.761.999 euros.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha asegurado que “la puesta en marcha del Museo Internacional de Exposiciones Temporales de Las Cigarreras va a suponer un antes y un después para la vida cultural de Alicante”.

“Las exposiciones son de una calidad impresionante y alicantinos y visitantes van a poder disfrutarlas en un edificio histórico recién reformado como es la Casa de la Misericordia dentro del complejo de Las Cigarreras que se va a convertir en un punto de referencia esencial para el eje Alicante Nuevo Centro que estamos desarrollando”, ha explicado la edil.

La contratación se lleva a cabo con la empresa Light Art Exhibitions que cuenta con los permisos y compromisos de los propietarios de las colecciones y presenta un proyecto de exposiciones exclusivo ideado específicamente para esta sala expositiva por lo que estas exposiciones sólo pueden ser realizadas por ellos, según consta en el informe.

En cuanto a los plazos de la contratación, contarán desde la fecha del acta de inicio de la prestación hasta el desmontaje y traslado de la sexta y última exposición, que se prevé que finalice en el segundo semestre de 2029.

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