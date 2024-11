Enrique Herrero formaliza su candidatura a rector de la Universidad de Alicante y pide "sumar esfuerzos" por la DANA

La fecha de las elecciones al rectorado de la Universidad de Alicante y uno de sus candidatos cree que es momento de "replantear esfuerzos" por la tragedia de la DANA en Valencia.

Este es el mensaje con el que el catedrático de Química Enrique Herrero Rodríguez ha anunciado este martes que ha formalizado su candidatura. En el trámite en línea hecho este lunes a primera hora ha pedido reflexionar sobre el papel de la UA ante el suceso.

"Ante este contexto que no cesa, y tras unos días de reflexión, he vuelto a estudiar la situación en la que nos encontramos en la Universidad de Alicante y he decidido replantear mis esfuerzos. Creo que no es momento afrontar el próximo proceso electoral de la universidad de espaldas a la situación que viven nuestros vecinos y hermanos valencianos", indica Herrero.

Así se ha referido el candidato a través de un comunicado sobre el escrito enviado al rector en funciones, Juan Mora. A esto Herrero añade también una reunión con Amparo Navarro, que lidera la otra candidatura, para "sumar esfuerzos".

El objetivo, según razona es "construir puentes y centrarnos en lo urgente e importante, que es cómo debe afrontar la Universidad de Alicante la dramática situación que ha dejado la DANA en Valencia".

Un planteamiento que enlaza con una de las prioridades que se ha marcado: "Mi objetivo es hacer de la Universidad de Alicante una institución líder y referente tanto en la provincia como a nivel nacional e internacional".

A partir de ahí, Herrero ha avanzado algunas de las líneas con las que le gustaría abordar su mandato. Entre ellas, la necesidad de obtener financiación extraordinaria para el grado en Medicina y fomentar una política de transparencia en la gestión y en contacto con todos los colectivos.

El siguiente paso será presentar al equipo que le acompañará en la candidatura, para lo que tiene que esperar a la proclamación oficial. De estos avanza que "atesora experiencia en la gestión, la investigación y la docencia y que tiene perfiles tanto jóvenes como expertos con los que abordaremos las distintas áreas de gestión en la institución según sus necesidades".

Nacido en Salamanca en 1967, llegó a Alicante con ocho años y desde aquí ha desarrollado su carrera en la electroquímica, con más de 240 artículos publicados en revistas internacionales y más de 13.000 citas a sus trabajos.

Ejemplo de ello es que preside la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica (SIBAE) y es vicepresidente de la International Society of Electrochemistry (ISE). Para centrarse en esta candidatura dimitió hace unas semanas de la dirección del Instituto Universitario de Electroquímica en la UA.

Su investigación, centrada en los mecanismos de reacciones en pilas de combustible, lo ha posicionado como un líder en la transformación de energía química en energía eléctrica.