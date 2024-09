Las claves del choque entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno central por el grado de Medicina en la UA

El grado de Medicina otorgado por Ximo Puig en agosto de 2022, recurrido por la Universidad Miguel Hernández (al que se ha allanado la Generalitat) protagonizará no solo el discurso de la rectora, Amparo Navarro. También el de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant (PSOE) y el del conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira (PP).

El choque de trenes es inevitable después de que este conflicto haya copado la actualidad alicantina desde hace un mes. La clave, no obstante, la tendrá el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana previsiblemente en este septiembre, fallando a favor o en contra del recurso de la UMH.

En junio de 2023, ese mismo tribunal dio vía libre a la implantación del grado de Medicina en la UA y en contra de las medidas cautelares solicitadas por la UMH. Pero ahora la Generalitat Valenciana se ha mostrado neutral un mes antes de la sentencia. ¿Qué sucederá? EL ESPAÑOL explica cuáles son las claves del conflicto.

¿Por qué se retira del litigio la Generalitat?

Como ha venido informando este diario, un informe de la Abogacía de la Generalitat Valenciana alertó al Consell de que el ejecutivo de Ximo Puig cometió varias irregularidades en el proceso administrativo con el que otorgó Medicina a la UA.

Son tres argumentos: los informes preceptivos no estaban firmados por el departamento autonómico que tenía las competencias. No se aportó memoria económica de lo que costaría implantar Medicina en la UA, solo un informe de la rectora que decía que se llevaría a cabo con recurso propios. Y porque no están aseguradas las prácticas en hospitales públicos o concertados, como requiere la ley.