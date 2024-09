El Ayuntamiento insinúa un sabotaje en el ascensor del Voramar: "No todos querían un buen inicio de curso"

Tan solo dos días desde que comenzará oficialmente el curso escolar 2024/2025 han hecho falta para que se inicie una guerra entre el CEIP Voramar y el Ayuntamiento de Alicante a raíz de un ascensor estropeado que está siendo un dolor de cabeza para la dirección y los padres del centro y los técnicos municipales. El conflicto se ha precipitado por el vídeo viral de la vuelta a las clases de un niño con movilidad reducida siendo subido a cuestas por las escaleras por su madre debido a la avería; fallo que desde el consistorio insinúan que podría haber sido provocado.

El centro, ubicado en el Cabo de las Huertas, ha sido protagonista en redes sociales por la impactante imagen de Arturo, un niño de 11 años, montado a espaldas de su madre para poder entrar a clase, situación que se repite a las 11 horas para que pueda disfrutar del patio y a la salida.

Esta misma escena se ha dado este martes 10 de septiembre. La madre del menor, María Jesús, ha señalado a EL ESPAÑOL de Alicante justo después de bajar a su hijo a cuestas al recreo y volverlo a subir a la primera planta que su día "está organizado en función de su horario: lo llevo al colegio a las 9 h, lo bajo al patio a las 11 h, lo subo de nuevo a las 11:30 h, y lo recojo a las 13 h".

La avería en el ascensor, que viene dando problemas desde el mes de enero, no ha impedido que Arturo juegue con sus compañeros gracias a la atención diaria de su madre. "Mi hijo disfruta mucho del recreo. Es su momento para estar con sus compañeros y jugar, como cualquier otro niño. Aunque solo tenga media hora, para él es importante porque le permite estar en el patio", ha manifestado.

María Jesús se pidió una excedencia desde hace años para poder cuidar de su familia y, en especial, de Arturo. Ha explicado que "el hecho de subirlo a una planta superior fue una decisión consensuada con el centro para que siguiera el mismo proceso que los demás niños, promoviendo su integración. Dejarlo en una planta baja hubiese sido excluirlo de la normalidad".

También ha destacado que desde el CEIP Voramar siempre han recibido apoyo, "no solo nosotros, sino todas las familias con niños que tienen necesidades especiales. Así, ha sostenido que "se han ofrecido a subirlo ellos mismos, pero no quiero que tengan esa responsabilidad. Imagina que se caen y sucede algo. Además, Arturo tiene 11 años y no quiere que nadie le coja en brazos".

Guerra con el Ayuntamiento

Lo más llamativo de la situación es que el colegio de Arturo, de tres plantas, es un centro de integración con aulas para niños con necesidades especiales y con movilidad reducida o motóricos. Lo que quiere decir es que "otros cuatro niños están ahora mismo en esta situación", ha lamentado la presidenta del AMPA, María Mira.

Desde la AMPA aseguran que el colegio ha presentado la incidencia al Ayuntamiento de Alicante a través del protocolo establecido, pero que de momento no han recibido "ninguna respuesta", por lo que cargan "toda la responsabilidad sobre ellos", ha resaltado Mira. Quien ha advertido que esta situación podría afectar no solo a los niños con movilidad reducida, "si no cualquier niño que tuviera un esguince o lesión".

La surrealista vuelta al cole de Arturo en Alicante: tiene movilidad reducida y su madre lo tiene que subir a cuestas porque el ascensor de su colegio sigue averiado



María Jesús repite el proceso para que vaya al recreo así como al finalizar la jornada lectiva pic.twitter.com/89FSuZ7cMG — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) September 9, 2024

Por otro lado, el Ayuntamiento ha respondido con contundencia a las críticas generadas a partir del vídeo viral. La concejala de Educación, Mari Carmen de España, ha indicado en rueda de prensa que "no han recibido ninguna incidencia desde el pasado 22 de agosto, cuando se reparó el ascensor".

De España también ha confirmado que desde que se tuvo constancia el pasado lunes del problema los técnicos municipales están examinando el ascensor, que parece tener otro fallo aún más grave que el que venía sucediendo durante el año.

Para la responsable del área es "mucha casualidad que el lunes 9 de septiembre surja una avería y no hayan pasado parte al Ayuntamiento ni a la empresa. Yo no quiero pensar que esto se deba a que no todo el mundo quería que hubiese un buen inicio del curso en la ciudad de Alicante".

Así, ha adelantado que "habrá muchas sorpresas y más de uno tendrá que dar muchas explicaciones cuando se conozca el informe técnico que están redactando en estos momentos los expertos". Documento que esperan para poder dar una solución a María Jesús, quien tendrá que seguir cargando a cuestas a su hijo tres veces al día hasta que esté terminado y se inicie la reparación.