Mazón espera aunar las voluntades de "todos" para el campus sanitario provincial

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha manifestado este miércoles, en relación con la propuesta de crear un campus interuniversitario de la salud en la provincia de Alicante, que espera que "más pronto que tarde podamos cogernos todos de la mano y avanzar".

"Aspirar a tener una referencia sanitaria provincial europea pienso que es positivo. Creo que todos los agentes económicos, sociales, universitarios y académicos, salvo el silencio de la Universidad de Alicante, indican que es conveniente que trabajemos en esa postura, abriendo las manos a todos", ha manifestado Mazón a preguntas de los periodistas en Monforte del Cid (Alicante), donde ha asistido al acto del primer corte de la Uva Embolsada del Vinalopó, recoge Efe.

"Yo espero que más pronto que tarde podamos cogernos todos de la mano y avanzar. Como siempre, Compromís y el PSOE siguen diciendo no a lo que no conocen, como con los presupuestos, pero también siguen diciendo que no a una mesa autonómica del agua en la Comunitat Valenciana, cosa sorprendente cuanto todo el mundo está a favor de que lo pongamos en marcha", ha expuesto el jefe del Consell.

Y ha subrayado: "En fin, cada uno dirá lo que quiera decir, pero nosotros sí que pensamos que la Universidad de Alicante merece lo mejor y que la suma multiplica".

Mazón ha indicado que han empezado a "aunar voluntades", a "poner encima de la mesa una voluntad de unión", a "recibir el apoyo de entidades empresariales", como la Cámara de Comercio, la CEV, Ineca, el Sindicato Médico, el Colegio de Médicos y la propia Universidad Miguel Hernández (UMH). "Creo que avanzamos en ese sentido y ese es el camino", ha añadido.

La UMH, a favor

La UMH está abierta a consensuar un campus interuniversitario de la Salud que propone el presidente Mazón. A comienzos de agosto el rector, Juanjo Ruiz, manifestó que consideraba "muy conveniente para la provincia de Alicante la creación de un potente polo sociosanitario en Alicante, articulando un campus interuniversitario en el que se compartiesen de forma sinérgica los recursos y el profesorado, evitando la duplicidad de costosas titulaciones como Medicina o Enfermería".

En el comunicado añadió: "Me parece un magnífico objetivo, coherente con nuestra responsabilidad como integrantes de un sistema público de universidades que debe garantizar la eficacia de los recursos públicos para una educación sanitaria de la máxima calidad. En ese marco, siendo muy conscientes de las dificultades financieras de la Comunitat Valenciana, seguiremos demandando una mayor y más planificada financiación, lo cual potenciaría aún más este proyecto de campus interuniversitario".