Generalitat compromete 21,1 millones en la Vega Baja "para acelerar y cumplir con las infraestructuras"

Cinco años después de la DANA que asoló la comarca de la Vega Baja, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, visita la zona para valorar los 21,1 millones de euros comprometidos en inversiones hasta 2026. "Para acelerar y cumplir" con las infraestructuras hidráulicas de la zona "porque ya no puede esperar más", subraya.

Prueba de ello es la presentación de la segunda fase de las obras de la red de infraestructuras para riego de la Vega Baja. En ella ha subrayado el compromiso real del gobierno del cambio por mejorar y consolidar la red de infraestructuras hidráulicas de la comarca y ha lamentado a través de un comunicado "que no haya sido así en los últimos cinco años porque no se han ejecutado todas las obras".

Frente a ello, Mazón ha afirmado que el Consell es firme en su aceleración y en el cumplimiento de los compromisos con la Vega Baja y "lo seguiremos haciendo incluso con presupuesto propio al 100 %, evitando que los ayuntamientos tengan que sufragar el IVA de fondos europeos y buscando nuevos fondos".

"Los ciudadanos de la Vega Baja no se merecen promesas que no se aceleran o no se cumplen" ha remarcado Carlos Mazón, al tiempo que ha manifestado que "esta comarca no se merece volver a afrontar un trimestre otoñal esperando a que pueda venir otra DANA".

Y para evitarlo ha recordado los 13,5 millones para la mejora de infraestructuras hidráulicas para riego dentro de la fase 2 del Plan de Ayudas a la Vega Baja. Estas actuaciones tienen como objetivo mejorar la competitividad del regadío en la zona, fomentar el ahorro de agua, el aumento de la eficiencia hídrica y la adaptabilidad ante futuras inundaciones.

¿Dónde se harán estas actuaciones? El desglose incluye la arroba de San Bartolomé en Orihuela y Rafal; el azarbe de la Gralla, azarbe de las Fuentes, azarbe de los Caballos, acequia de Alquibla y la acequia Molina en Orihuela; la acequia Nueva y la acequia Palacios de Formentera del Segura; el azarbe de Piedra Horadada de Callosa de Segura; el canal del Canalillo de Albatera y Crevillente; el Canal de primera a segunda Elevación de Riegos de Levante en Elche y el azarbe de Cebada Aguas Vivas de Dolores.

Más inversiones

En esta visita, el jefe del Consell ha hecho referencia a las obras de acondicionamiento de infraestructuras hidráulicas de regadío que está llevando a cabo el gobierno valenciano en los municipios de San Fulgencio, Crevillente, Catral y Orihuela que cuentan con 4,1 millones de euros.

Del mismo modo, ha manifestado que la Vega Baja recibirá 3,5 millones del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia que gestionará la Generalitat para el acondicionamiento, rehabilitación y mejora de las infraestructuras hidráulicas, para hacer frente a futuras inundaciones y mejorar la eficiencia hídrica.

El tono del presidente se ha vuelto más duro al criticar al Gobierno de España "para que actúe en la limpieza y mantenimiento de nuestros ríos o deje actuar a los que estamos dispuestos a hacerlo para evitar riesgos innecesarios" a las más de 355.000 personas que viven en la Vega Baja.

El canal Riegos de Levante

En esta visita Carlos Mazón ha recorrido las obras de acondicionamiento que está ejecutando la Generalitat en San Fulgencio. Allí se llevará a cabo una rehabilitación del canal principal de Riegos de Levante, con un presupuesto de casi 1,9 millones.

Además, se está ejecutando el encauzamiento de 102 metros del canal principal con marcos de hormigón del tramo entre en decantador y la primera elevación, cubrición de canal con plataforma metálica de tramex, instalación de limpiarrejas automáticas de desbaste junto a las compuertas del arenero, acondicionamiento de las tres bombas existentes y la instalación de una nueva, con una inversión de 1,6 millones.

En la DANA de 2019 el canal de Riegos de Levante se utilizó de aliviadero cuando todos los azarbes de la zona estaban desbordados de agua. El objetivo que se marca la Generalitat es aumentar y asegurar su capacidad para que pueda trasportar una mayor cantidad de agua ante futuras lluvias.

Pide unión

Mazón ha instado a todas las fuerzas políticas a participar en la Mesa del Agua de la Comunitat Valenciana "para luchar y abordar desde la unidad las reivindicaciones de la Comunitat en materia hídrica que nos merecemos".

Asimismo, ha mencionado el liderazgo de la Comunitat Valenciana en reutilización del agua "porque ahora sí que se depura y reutiliza después de cuatro años en los que no había plan de depuración", al tiempo que ha puesto en valor la ejecución de planes de depuración por valor de 60 millones de euros de la actual Dirección del Agua.

Al acto ha asistido el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca; Miguel Barrachina; el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; y el alcalde de San Fulgencio, José María Ballester, entre otros representantes.