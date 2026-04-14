El caso Sala va a Netflix: el crimen de la viuda de la CAM tendrá documental con el misterio de un testigo desaparecido

El lavadero en el que se cometió el asesinato de María del Carmen Martínez. M. H.

Alicante seguirá aumentando las historias en las pantallas de todo el mundo con Netflix. La mayor plataforma de televisión se fija en uno de los casos más mediáticos de este siglo: el crimen de los Sala.

La Coproductora se encargará de ello en un documental que recreará el asesinato de María del Carmen Martínez. Su reto será contar un caso sin resolver y con un testigo recientemente desaparecido.

Tras contar en una película la vida de María Jesús Moreno, la joven de Novelda conocida como la viuda negra de Patraix por su implicación en el asesinato de su marido Antonio Navarro, en estos meses está cerrando los contratos y trámites para rodar en la ciudad de Alicante la muerte de la viuda del vicepresidente de la CAM y el largo proceso judicial centrado en sus familiares.

La Coproductora ha estado contactando con los principales periodistas que siguieron la investigación para que ahora aparezcan ante las cámaras y recuerden el crimen cometido el viernes 9 de diciembre de 2016.

El proyecto lleva años en marcha, como indican fuentes de la investigación a EL ESPAÑOL, que han sido consultadas para participar en el proyecto. Pero hasta que no hubiera una sentencia definitiva, no se daba el sí a la productora que dirige la periodista valenciana María Jesús Espinosa de los Monteros.

Lo que pasó en el concesionario Novocar, cerrado un año después, alimentó páginas y minutos de televisión en un país pendiente de todo lo relacionado con la poderosa familia Sala y quién era el que había matado a la mujer de Vicente, María del Carmen.

El largo proceso judicial es el que ha complicado ese traslado a las pantallas, tanto que se ha convertido por sí mismo en una de las partes más llamativas de la historia. No hay culpable, pese a los indicios recogidos y una sentencia anulada al yerno de María del Carmen, Miguel López.

Y entre las conexiones que genera este caso aparece una de este mismo marzo, casi diez años después, cuando la Policía Nacional investiga la desaparición del empresario Jesús Tavira. Su coche apareció quemado cuatro días después de que se denunciara la ausencia del que fuera testigo en el caso por su relación con el acusado Miguel López.

Contarlo será un reto para el equipo de La Coproductora, que puede presumir del éxito en crítica y público de su película documental Flores para Antonio y que también cuenta con la serie En Primicia, sobre el trabajo de reconocidos periodistas.

Recuperar el material de partida en el caso Sala supone bucear de nuevo en las intimidades de una millonaria familia que quedó destrozada con la trágica muerte de la matriarca.