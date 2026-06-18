María y York llevan el tabú de la sexualidad a Alicante: "Sigue estando mal visto que los hombres tengan gestos afectivos entre ellos"

En el escenario todo parece claro y bien organizado, con personajes, conflictos y un texto que guía cada gesto. Pero, ¿qué ocurre cuando en la vida real ese guion impuesto deja de tener sentido?

Esa es la pregunta que sobrevuela ‘La llamada de Lauren’, la nueva propuesta de Willy Producciones junto a MV Producción y Distribución que llega el próximo 25 de junio al Teatro Cortés de Almoradí.

Basada en un texto de la dramaturga Paloma Pedrero —escrito a finales de los 80 pero "sorprendentemente vigente"— y versionada y dirigida por York Alexander, la obra pone el foco en las etiquetas que condicionan nuestras relaciones y la identidad que construimos, muchas veces, para encajar.

Sobre las tablas, solo dos personajes: Rosa y Pedro. Una pareja aparentemente estable cuya rutina se rompe en una noche de Carnaval. Él decide sorprenderla disfrazándose de Lauren Bacall. Lo que podría quedarse en una escena anecdótica se convierte, sin embargo, en el detonante de algo mucho más profundo, como es la revelación de una identidad reprimida durante años.

“La sociedad, la familia y uno mismo se acaban imponiendo lo que ‘debería ser’”, explica Marta Villalgordo, actriz que da vida a Rosa y también coproductora del montaje. “Eso genera limitaciones, muchas veces inconscientes, en cómo vivimos nuestra sexualidad o nuestras relaciones, hoy en día por ejemplo sigue estando mal visto que un hombre muestre afecto a otro y no debería ser así".

Lejos de encasillar, la obra evita poner nombre a lo que le ocurre a Pedro. Con eso, los productores pretenden que el público empatice con los personajes, en vez de simplemente definirlos. Así, la obra trata de explorar qué pasa cuando alguien ha construido su vida desde la represión y, de repente, ya no puede sostener ese papel. El conflicto estalla entonces en el espacio más íntimo como es la pareja.

Ahí entra Rosa, un personaje que, según Villalgordo, representa a quien intenta comprender sin tener todas las respuestas. “Ella quiere estar, quiere acompañar, pero la información le llega de golpe. Si hubiese habido comunicación antes, quizá todo sería distinto”, apunta. La falta de diálogo, los silencios prolongados y la dificultad de nombrar lo que uno siente se convierten así en el verdadero núcleo dramático.

Con un tono que combina momentos de comedia con otros de mayor carga emocional, ‘La llamada de Lauren’ no se limita al ámbito LGTBIQ+, aunque dialogue directamente con él, especialmente en el contexto del mes del Orgullo. La propuesta amplía el foco hacia las relaciones atravesadas por roles, expectativas y miedos compartidos.

“No hablamos solo de etiquetas sexuales, sino de los papeles que asumimos sin cuestionarlos”, señala la actriz. “Durante mucho tiempo, por ejemplo, a los hombres se les ha negado la posibilidad de expresar emociones o afecto sin que eso sea juzgado”.

Ese peso de lo aprendido, de lo que “debería ser”, atraviesa toda la función. Y lo hace desde un lenguaje cercano, reconocible, donde el espectador no tarda en verse reflejado.

El montaje, que se estrenará el 21 de junio en Formentera del Segura, recorrerá después varios municipios de la Vega Baja —Algorfa, Rafal y Guardamar— antes de su parada en Almoradí, una plaza especialmente significativa para la compañía. “Aquí jugamos en casa”, reconoce Villalgordo. “Hay una red de apoyo muy fuerte con los ayuntamientos y el público siempre responde”.

Con este nuevo trabajo, el equipo creativo vuelve a apostar por un teatro que interpela sin imponer respuestas. Que abre preguntas más que cerrarlas. Y que, en el fondo, lanza una reflexión incómoda pero necesaria: cuánto de lo que somos responde realmente a lo que queremos ser.