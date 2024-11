De la coentor de la Valencia en la Costa Azul de Blasco Ibáñez a su éxito: "Es impresentable que no se reivindique"

Jorge Freire llega a la ciudad de Alicante con cuatro vidas de escritores bajo el brazo, las que ha escogido para Los extrañados. Y entre ellas está la del valenciano Vicente Blasco Ibáñez: anticlerical, político y súper ventas. "Es impresentable que en este país no se reivindique uno de los grandes escritores del pasado siglo", lamenta.

Y eso sin olvidar una ajetreada biografía que rápidamente enumera: "Vive el destierro, vive la pobreza, vive la cárcel, vive las persecuciones políticas, encabeza marchas que en ocasiones son violentas, se bate en duelo en media docena de ocasiones".

Todo ese material, más el dedicado a Wodehouse, Bergamín y Edith Wharton es el que ha presentado en la librería Pynchon. Una selección que refleja la forma de trabajar de este filósofo elegido uno de los diez jóvenes pensadores por El Cultural: "Soy muy curioso, siempre estoy picoteando".

Esa forma de actuar es la que necesita porque "si tú quieres tener un estilo propio, no puedes leer lo que lee todo el mundo, no puedes recorrer caminos trillados, tienes que ir por caminos que no sean hollados".

Y eso pasa ahora por reivindicar al que fuera uno de los escritores más vendidos en el mundo hace un siglo. "Sus cuentos me fascinan", asegura sobre el valenciano del que cita títulos en ese formato como Guapeza valenciana, "de gentuza callejera que se va por ahí pegando tiros y navajazos", o Dimoni.

Pero el éxito de hace un siglo no se traduce ahora en presencia editorial. "¿Por qué nadie tiene los arrestos de publicar a Blasco Ibáñez? ¿Tienes que encontrarlo de segunda mano o en librerías de saldo? Puede parecer una boutade, pero yo creo que Cañas y barro es superior a la trilogía de La lucha por la vida de Baroja".

Una comparación que refleja la carencia en el aprecio de la crítica: "Lo que Blasco nunca va a tener es el respeto de la academia, tanto en el 98 como el 27, lo miran por encima del hombro, que piensan que es un tipo que descuida estilísticamente la prosa, que también le pasaba a Baroja, que su estilo era precisamente su falta de estilo".

Esa falta no se compensaba con el éxito internacional, particularmente Estados Unidos, ni el dinero que vino con ello. "Lo tuvo todo, salvo una cosa que no se puede ganar y no se puede comprar, que es, llamémoslo como queramos, la patria", razona.

Esa es la base para que forme parte del cuarteto de Freire: "Lo considero un extrañado porque extrañado es toda persona que se ve forzada a convivir con un extraño que hay en su interior y que hace que tenga problemas allá donde vaya".

"Aunque sea la persona más exitosa del mundo, aunque tenga, en fin, una abundancia de bienes y edifique una villa en la Costa Azul a imitación de su Valencia natal, aunque lo tengas todo, si te sientes fuera de lugar, eres un extrañado", sostiene.