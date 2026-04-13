Veolia celebra cuatro décadas como parte activa del desarrollo social de Benidorm

Desde hace 40 años, Veolia, empresa encargada del servicio de agua en Benidorm, mantiene un firme compromiso con la comunidad local. Su trayectoria se caracteriza por la creación de vínculos sólidos con entidades sociales, educativas y culturales del municipio, fomentando el desarrollo sostenible y la inclusión.

Entre sus principales colaboraciones destaca el trabajo conjunto con Cruz Roja. En 2024 se celebró el primer Foro de Empresas Cruz Roja–Veolia, un espacio para impulsar proyectos de acción social en la ciudad.

En 2026, este foro vivirá su segunda edición, consolidándose como punto de encuentro para la cooperación empresarial y social. Ese mismo año se celebrará también el primer ‘Social Talk’ en el Hub de Innovación de Veolia en Benidorm, iniciativa impulsada junto a CE/R+S para promover el diálogo y las buenas prácticas entre empresas y entidades del tercer sector.

Veolia también mantiene acuerdos con organizaciones como ONCE, centrados en mejorar la accesibilidad y la formación de personas con discapacidad, y con ANEMONA, asociación que apoya a mujeres de la Marina Baixa afectadas por cáncer.

La formación y la empleabilidad son pilares esenciales en la estrategia social de Veolia. Junto al Centro de Formación Profesional Beatriu Fajardo, la empresa impulsa el programa de FP Dual en gestión del agua, que combina formación teórica y práctica para facilitar la incorporación profesional de los jóvenes en el ámbito de la gestión hídrica.

De esta colaboración nace la Beca Talento Profesional, que apoya a estudiantes con menos recursos mediante ayuda económica y acompañamiento social en colaboración con Cruz Roja.

“Llevar cuatro décadas gestionando el ciclo del agua en Benidorm significa formar parte de su historia, compartir sus desafíos y trabajar por su bienestar. Nuestro propósito va más allá del agua: buscamos ser una fuente de oportunidades para las personas y para el futuro del empleo verde”, afirma Amelia Navarro, Directora de Sostenibilidad y Equidad de Veolia en la Comunitat Valenciana.

Navarro adelanta que durante 2026 se pondrá en marcha el programa ‘Brigada Futuro’, destinado a promover la educación en sostenibilidad y empleo ambiental.

La educación ambiental y la sensibilización son también elementos clave en el compromiso de Veolia.

A través de actividades educativas con colegios de la ciudad, la empresa acerca a los más jóvenes el valor del agua y la importancia de su cuidado, fomentando una cultura sostenible desde la infancia.

Con estas acciones, Veolia reafirma su papel como agente social comprometido con Benidorm. Su visión de la gestión del agua trasciende lo técnico para convertirse en una herramienta de transformación comunitaria, generadora de alianzas, talento y bienestar para una ciudad más solidaria, sostenible e inclusiva.