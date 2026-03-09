Generalitat se pronuncia por primera vez en "apoyo" a Benidorm por la deuda de 350 millones: "Toda la ayuda"

La nueva etapa en la disputa judicial por el suelo del parque natural de la Serra Gelada muestra pasos inéditos. Este lunes el presidente de la Generalitat ha anunciado que el Ayuntamiento de Benidorm tiene el "apoyo" y "toda la ayuda que necesite".

Así se ha referido Juanfran Pérez Llorca en una visita a la capital turística de la Comunitat Valenciana durante la atención a los medios. En un variado repaso a la actualidad, el jefe del Consell se ha referido a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia del 23 de mayo de 2024 que ofrecía una millonaria indemnización.

"Ha habido una sentencia y es de responsabilidad, y está en eso el alcalde, en acatarla y en cumplirla", ha explicado Pérez Llorca en declaraciones que recoge Efe. Ahí es donde ha ofrecido ese apoyo "como haríamos con cualquier otro municipio que se viera obligado a cumplir una sentencia de esta envergadura que proviene de hace muchos años".

Las empresas Murcia Puchades Expansión y Urbana Villajoyosa 2000 eran las propietarias de unos terrenos que se calificaron como suelo urbano en 1963 y en el Proyecto de delimitación de suelo urbano hecho en 1982.

Con el paso de las décadas cambió la percepción sobre ellos y en 2004 los propietarios cedían al Ayuntamiento su gestión, pero "mediante su compensación con terrenos que ha de recibir el Ayuntamiento de Benidorm en concepto de su 10 % de participación en el aprovechamiento lucrativo del Sector PP 1/1 Armanello".

Equipos de Gobierno municipal del Partido Popular y del PSOE fueron firmando y renovando esos convenios. Y de hecho, en 2005 nacía oficialmente el parque natural de la Serra Gelada.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, al repasar el proceso señalaba que lo que inicialmente eran convenios por aprovechamientos urbanísticos se transformó luego en una "reclamación dineraria imposible de atender".

Y ahí surgió el enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la familia que gestiona ambas empresas. En 2024 estos últimos conseguían el favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, lo que el alcalde recuerda que fue la primera victoria judicial con que contaba la familia Puchades y que fue recurrida en dos ocasiones.

Ninguno de los recursos ha prosperado y ahí es donde se ha abierto ese frente en el que el Ayuntamiento tiene que empezar a explicar cómo abordaría el pago de los 283 millones más intereses, un total de 350. Por lo que este mismo enero solicitaba adherirse al Fondo de Impulso Económico para afrontar la multa histórica.

Llorca en sus declaraciones de este lunes ha remarcado que la posición del equipo que dirige Toni Pérez "no es nada reprochable". Así, ha reiterado que "sabe el alcalde y el ayuntamiento que tiene la colaboración de la Generalitat Valenciana".

De momento, más allá de las palabras del jefe del Consell no se ha hecho público cómo se materializaría ese apoyo. Un tema en el que el propio Pérez ha aludido en varias ocasiones que al tratarse de un parque natural debería ser cuestión de Estado.

La familia Puchades también está manteniendo un perfil bajo a través del despacho de abogados que les representa, Domingo Monforte, a la espera de ver cómo se está realizando el proceso.