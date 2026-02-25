Un falso secuestro en Benidorm activa un operativo policial internacional

Agentes de la Policía Nacional han arrestado en Benidorm (Alicante) a dos ciudadanos británicos, de 37 y 51 años, acusados de fingir un secuestro con el propósito de conseguir dinero de forma rápida.

La investigación comenzó después de que Interpol alertara a la Policía Nacional sobre la posible retención de un ciudadano británico en la localidad alicantina.

El aviso partió de un familiar de la supuesta víctima, quien aseguró disponer de vídeos donde el hombre aparecía cubierto de sangre mientras su captor le amenazaba con un cuchillo.

Tras recibir la notificación, los agentes contactaron con el Consulado Británico para analizar las imágenes enviadas por el denunciante, que confirmaban la verosimilitud de la amenaza.

Las autoridades británicas también facilitaron las conversaciones en las que el presunto secuestrador exigía un pago económico a cambio de liberar a la víctima, advirtiendo que lo mataría si no recibía el dinero.

Ante la gravedad del caso, la comisaría de Benidorm activó un amplio dispositivo policial con la colaboración del Grupo de Secuestros y Extorsiones de la Comisaría General de Policía Judicial.

Los agentes especializados de Madrid se pusieron en contacto con el denunciante, quien aportó una fotografía del supuesto captor e informó de que exigía 830 euros para no acabar con la vida de la víctima.

El operativo movilizó a efectivos de diferentes brigadas de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial, que se centraron en localizar a los implicados. La prioridad era evitar cualquier daño a la supuesta víctima, por lo que se suspendieron temporalmente otras investigaciones en curso en Benidorm.

Tras diversas comprobaciones, la Policía consiguió ubicar a los dos hombres en un hotel de la ciudad, donde el presunto secuestrado se había alojado días antes junto a otro varón británico.

Los agentes montaron un dispositivo de vigilancia en el entorno del establecimiento y, poco después, observaron cómo ambos salían del hotel conversando de manera distendida.

La escena despertó las sospechas de los investigadores, que intervinieron de inmediato e identificaron a los dos individuos.

Al ser interrogado, el supuesto secuestrado reconoció que todo se trataba de un montaje para conseguir dinero rápidamente. Ambos fueron detenidos acusados de simulación de delito y estafa.

Durante la identificación, los agentes descubrieron además que uno de ellos había utilizado una identidad falsa tanto en el registro del hotel como ante la Policía, motivo por el que también fue imputado por un delito de usurpación de identidad.

Tras finalizar las diligencias, los dos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Benidorm.