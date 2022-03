Benidorm presenta en Dinapsis su aplicación para controlar la sostenibilidad medioambiental

La inteligencia ambiental de Green Urban Data ya está trabajando para Benidorm. La herramienta que ganó la primera edición del Dinapsis Open Challenge se ha presentado este lunes como forma de "avanzar y consolidar el turismo más sostenible y diversificado".

El alcalde de esta localidad, Toni Pérez, destaca que con estas iniciativas la ciudad "se convierte en laboratorio para examinar sobre el terreno soluciones tecnológicas". Y ahí valora que en este caso sea para presentar una herramienta que contribuye a favorecer el talento en la innovación del territorio.

Esta plataforma agrupa diversos indicadores ambientales y ecosistémicos "para saber qué aspectos mejorar y dónde actuar para conseguir esos beneficios en sostenibilidad y calidad de vida". Tener reunidos esos datos a través de una sola plataforma es una de las ventajas que agradece Pérez de este sistema: "Nos facilitan información muy valiosa y decisiva para orientar la acción municipal y la gobernanza en la materia ambiental".

El pasado junio se convirtió en una de las ganadoras de un reto abierto de innovación en el que se presentaron 91 soluciones por parte de 57 empresas diferentes. Junto a ella, recuerda María Tuesta como directora de este centro de Benidorm, se escogió también la propuesta de Ciclogreen. El éxito de esa convocatoria de proyectos de innovación abierta ya se está replicando por los diversos centros que poseen en España, añade.

Cómo funciona

Los indicadores de Green Urban Data abarcan desde la superficie afectada por altas temperaturas, el índice de radiación ultravioleta o solar, el de confort térmico, cobertura verde real, contaminación lumínica, temperatura del agua del mar hasta la línea de costa. Como valora Pérez, con estos datos se tendrá también un gráfico histórico que refleje su evolución "para analizar los cambios y si se está yendo por el buen camino".

Pérez señala que con esta herramienta se "incide en dos de los cinco ejes del destino turístico inteligente certificado: la sostenibilidad y la gobernanza". Y con ellos espera que las políticas estratégicas que se implanten en la ciudad sean "más eficientes y se centren en aspectos para mejorar y conseguir avances efectivos en la hoja de ruta que tiene esta ciudad".

Esta no es solo una declaración de intenciones, como apunta Pérez. La herramienta ya está en marcha y de los primeros resultados que ha ido presentando "el Ayuntamiento, de la mano de Hidraqua, está planteando varios proyectos susceptibles de ser financiados por los fondos Next Generation". Unas líneas que se sumarían a las ya presentadas en los últimos meses, como el de renaturalización de los cauces fluviales del barranco Barceló y el de enraizamiento del entorno urbano de Benidorm en su mallado urbano.

Ciriaco Clemente, gerente de Hidraqua en Benidorm, subraya que "es un proyecto que va a servir de ayuda en donde actuar y cómo hacerlo, por lo que tendrá mucho impacto". Y como responsable en la zona de esta compañía gestora hídrica puntualiza que con Green Urban Data "no hablamos solo del ciclo integral del agua, hablamos de movilidad urbana, de cualquier iniciativa en la lucha contra el cambio climático porque es un proyecto muy transversal".

Clemente valora otro punto que aporta la medición de Green Urban Data es el seguimiento y justificación de indicadores. Un requisito que gana más fuerza con las convocatorias Next Generation porque es "fundamental" presentar los resultados y cómo los van a medir y seguir. "En algunas acciones, si no tienes herramientas de esta clase es muy difícil", apunta, "así que presentarse a los fondos con propuestas avaladas por estas herramientas es más beneficioso".

Y aquí también pone en valor el sistema de Green Urban Data como "una prueba de la pasión por digitalizar y mejorar que tiene Hidraqua". Eso da pie a Clemente de presumir del rendimiento hídrico de la ciudad, "superior al 95 %, y ninguna otra ciudad lo tiene". Una eficacia que esperan mejorar aún más con el proyecto de telelectura para el que esperan en 2023 tener el 100 % de los contadores inteligentes en el 100 %. "De esta forma, si antes teníamos tres meses de desajuste en saber si hay algún problema, ahora será posible en el día a día", avanza.

Clemente concluye en el repaso a este sistema que "lo que no se mide, no existe o no se puede mejorar". Y el ciudadano debe tener claro que el fin es tener una ciudad más cómoda y que el paseo por Benidorm sea con las mejores sensaciones.

Sigue los temas que te interesan