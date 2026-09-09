Alerta naranja en Alicante por lluvias torrenciales y granizo: el Ayuntamiento cierra los parques y el castillo

El brusco cambio de tiempo se ha confirmado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado el aviso naranja por peligro importante de lluvias y tormentas en la provincia de Alicante para este miércoles 9. La alerta afecta de forma directa al litoral norte y al litoral sur de la provincia, donde se prevén acumulaciones de agua de hasta 40 litros en tan solo una hora.

Según la predicción meteorológica, la jornada irá tendiendo a muy nuboso de norte a sur a lo largo del día. Y así se ha podido comprobar desde primera hora de la tarde en diversos municipios, como la ciudad de Alicante, con chubascos acompañados de tormenta que podrán ser localmente fuertes o muy fuertes. Además, los fenómenos adversos podrán ir acompañados de granizo grande y rachas de viento muy fuertes, especialmente en el entorno del Cabo de la Nao.

En cuanto a la duración prevista del temporal, el aviso naranja por lluvias y tormentas se ha activado a las 14:00 horas de este miércoles. En el litoral sur se mantendrá activo hasta las 23:59 horas, momento en el que la situación evolucionará a aviso amarillo, mientras que en el litoral norte la alerta por lluvias intensas se mantendrá toda la noche y se extenderá hasta las 05:59 horas del jueves. El interior de la provincia permanecerá en aviso amarillo, con precipitaciones estimadas de hasta 20 mm en una hora y riesgo de tormentas con granizo.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Alicante ha adoptado medidas preventivas de calado, ordenando el cierre de los parques públicos municipales y del Castillo de Santa Bárbara a partir de las 14:00 horas del miércoles. Asimismo, las autoridades locales han recomendado a las terrazas y establecimientos con veladores en la vía pública que extremen las precauciones ante la posibilidad de fuertes rachas de viento.

Entre los espacios verdes afectados por el cierre preventivo se encuentran recintos emblemáticos como La Marjal en la Playa de San Juan, Gabriel Miró, Canalejas, Portal de Elche, El Palmeral de San Gabriel, Panteón de Quijano, Lo Morant y Juan Pablo II.

El operativo municipal implica a todos los servicios de emergencias, incluyendo la Policía Local, los Bomberos y Protección Civil, que se mantienen en estado de alerta preventiva. En particular, la Policía Local ha reforzado el control del tráfico en las inmediaciones de los colegios coincidiendo con el primer día del curso escolar.

En el área social, la concejalía de Bienestar Social ha activado su protocolo de atención a colectivos vulnerables. Como parte de este dispositivo, el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) abrirá sus puertas desde las 20:00 horas del miércoles hasta las 08:00 horas del jueves. El consistorio continúa realizando un seguimiento constante del temporal y no descarta adoptar nuevas medidas respecto al baño en las playas o las actividades deportivas al aire libre.

Frente de lluvias avanzando de norte a sur y de este a oeste. Localmente se está registrando tormenta. Por ahora la intensidad es débil a moderada. pic.twitter.com/78VnNlkFBu — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) September 9, 2026

De cara a las siguientes jornadas, la Aemet prevé que durante el jueves continúen los chubascos muy fuertes con tormentas y granizo grande, aunque con tendencia a remitir conforme avance el día. El tiempo tenderá a estabilizarse el viernes 11, con cielos poco nubosos y una recuperación de las temperaturas máximas.