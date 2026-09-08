Un incendio forestal en Polop de la Marina moviliza un amplio dispositivo aéreo y terrestre

Siete medios terrestres, diez dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y cinco unidades de bomberos forestales trabajan este martes para sofocar un incendio forestal declarado en la partida de Bacorero, en el término municipal de Polop de la Marina.

El fuego se ha originado en un bancal de difícil acceso por tierra. El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante recibió el aviso sobre las 11:58 horas.

Según ha informado el 112 CV a través de su cuenta en X, el Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) de la Comunitat Valenciana.

Esta situación se activa cuando una emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, levemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal.

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