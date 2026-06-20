El nuevo golpe al Tajo-Segura se cocina en Castilla-La Mancha: el Gobierno prepara las reglas que cambiarán el trasvase

Las palabras de la ministra Sara Aagesen (Transición Ecológica) del Gobierno de Pedro Sánchez en Toledo marcan un nuevo giro en el pulso sobre el Tajo-Segura: la ministra ha dicho que el proceso para cambiar las reglas de explotación arrancará “próximamente”, sin fijar fecha, en un contexto en el que el Gobierno ya ha autorizado 120 hectómetros cúbicos para junio y julio.

Para Alicante, el anuncio tiene una lectura inmediata: no se trata solo de una actualización técnica, sino de una decisión con efectos estructurales sobre una infraestructura estratégica que, por su alcance territorial y por su impacto económico y social, debería tramitarse como una ley y no quedar rebajada a una mera fórmula reglamentaria o administrativa.

El anuncio es en sí mismo una decisión de enorme calado para el futuro del trasvase, para la agricultura de la provincia y para el equilibrio entre cuencas que ha sostenido durante décadas buena parte del regadío del sureste español.

El problema de fondo no es solo el contenido de las nuevas reglas, sino el instrumento jurídico con el que se pretende aprobarlas. Un cambio de esta magnitud -que puede alterar volúmenes, condiciones de envío y previsibilidad del sistema- debería tramitarse como una ley, con debate parlamentario pleno, posibilidad de enmienda y una mayor solidez democrática, y no por la vía de un decreto o de un procedimiento reglamentario que limite el control de las Cortes.

En un asunto que afecta a varias provincias, a la planificación agrícola y a la seguridad hídrica de cientos de miles de personas, la forma jurídica no es un detalle menor: es parte sustancial del conflicto.

Esa es precisamente la razón por la que en Alicante la noticia se recibe con tanta inquietud. La ministra ha insistido en que el Ministerio trabaja con “rigor técnico y científico” y con la mejor información disponible, pero la provincia sabe que detrás de ese lenguaje hay una reforma que puede recortar el margen del trasvase o, como mínimo, hacerlo más dependiente de una interpretación más restrictiva de los caudales ecológicos del Tajo.

El trasvase continúa funcionando ahora con normalidad, y de hecho la Comisión de Explotación ha aprobado 120 hectómetros cúbicos para junio y julio, lo que garantiza el corto plazo. Pero esa estabilidad coyuntural convive con una certeza incómoda: el Gobierno ya ha asumido que las reglas actuales tienen fecha de caducidad política.

Desde la óptica alicantina, el cambio que se anuncia no puede separarse del contexto judicial y normativo en el que se mueve el trasvase. La regulación vigente combina una base legal y otra reglamentaria: la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015 fijó las reglas de explotación, mientras que el Real Decreto 773/2014 desarrolló aspectos concretos del régimen del acueducto.

Eso significa que el trasvase no está gobernado por una simple orden administrativa, sino por una arquitectura jurídica compleja en la que el legislador ya ha intervenido antes. Precisamente por eso, modificar ahora de forma sustancial ese esquema sin un auténtico debate legislativo alimenta la sensación de que se quiere cambiar el modelo por una vía más rápida que deliberada.

La lectura política es todavía más clara si se atiende a la secuencia de las últimas semanas. Primero, el sistema ha seguido autorizando envíos ordinarios, como el de 120 hectómetros cúbicos para junio y julio, lo que demuestra que la cabecera sigue ofreciendo margen para trasvasar. Después, la ministra ha confirmado que las nuevas reglas llegarán y que el proceso de participación activa comenzará pronto, pero sin calendario cerrado.

Para Alicante, esa combinación es peligrosa porque transmite una idea de normalidad aparente en el presente y de incertidumbre decisiva en el futuro. El regadío puede seguir funcionando hoy, pero nadie sabe con qué marco legal lo hará dentro de unos meses.

El valor estratégico del Tajo-Segura en la provincia no se limita al campo. También afecta a la industria agroalimentaria, al empleo vinculado al regadío, a las cooperativas, a la exportación y al abastecimiento urbano en varias zonas del sur de Alicante. Por eso cualquier modificación del sistema tiene un efecto multiplicador.

No se trata únicamente de cuánta agua puede llegar en un mes concreto, sino de si el territorio puede seguir planificando inversiones, modernización de infraestructuras y decisiones de cultivo con un horizonte razonablemente estable. Cuando ese horizonte se nubla, el coste económico no aparece de inmediato, pero se acumula en forma de incertidumbre, encarecimiento y pérdida de capacidad competitiva.

En ese contexto, la apelación del Ministerio al rigor técnico no disuelve el conflicto; al contrario, lo desplaza. La discusión ya no es si el agua existe, sino qué criterio debe prevalecer a la hora de administrarla entre territorios. Y ahí el choque es inevitable. Para el Gobierno, los caudales ecológicos del Tajo forman parte de una obligación ambiental que debe imponerse con prioridad.

Para Alicante, el trasvase no es un privilegio, sino una infraestructura estructural cuyo uso ha sido históricamente respaldado por la normativa y por la necesidad de sostener un territorio semiárido. Esa divergencia explica la tensión permanente entre Toledo y el sureste, una tensión que las nuevas reglas no van a resolver, sino probablemente a intensificar.

La cuestión, en definitiva, no es si habrá cambios, sino cómo se aprueban y con qué legitimidad política. Si el Gobierno decide cerrar la reforma por decreto o por una vía de alcance limitado, lo que estará haciendo no será solo ajustar el funcionamiento del trasvase, sino redefinir un equilibrio territorial de enorme trascendencia sin someterlo al mismo nivel de deliberación que exigiría una ley. Y eso, para Alicante, es lo que convierte el anuncio de Toledo en algo más que una noticia técnica: es la antesala de un posible golpe definitivo a la seguridad hídrica de la provincia.