La vida actual del alicantino José Rodríguez, el canterano favorito de Mourinho: venta de coches y gestión deportiva

Lejos ya de los focos del Santiago Bernabéu y de aquella etiqueta de promesa del Real Madrid, el alicantino José Rodríguez ha empezado a construir una nueva vida vinculada al fútbol, pero también al mundo empresarial.

El exfutbolista de Villajoyosa, que llegó a ser una de las apuestas personales de José Mourinho en el primer equipo blanco, centra ahora parte de su actividad en la compraventa de coches de lujo y en su formación para dar el salto a los despachos deportivos.

A sus 31 años, el alicantino dirige JY Cars Automoción, un negocio especializado en vehículos de alta gama y deportivos exclusivos. En sus redes sociales muestra operaciones con marcas como Lamborghini, Porsche, Mercedes o Ferrari.

Pero el fútbol sigue muy presente en su día a día. En los últimos meses también ha compartido publicaciones relacionadas con cursos de gestión deportiva, alimentando la sensación de que prepara su futuro lejos del césped y más cerca de la dirección de clubes o la planificación deportiva.

Su formación y sus últimos momentos en redes sociales, donde ha comentado de manera enigmática publicaciones de aficionados del Hércules, ha provocado que comiencen a circular rumores sobre una posible incorporación de José Rodríguez a la estructura deportiva del club alicantino.

Por el momento no existe ninguna confirmación oficial ni por parte del Hércules ni del propio exjugador, aunque su conocimiento del fútbol profesional, su red de contactos y su vinculación con Alicante hacen que sea una posibilidad real.

La relación de José Rodríguez con el Hércules viene de lejos. Antes de fichar por el Real Madrid en 2009 pasó por la cantera herculana, donde llamó la atención de los ojeadores blancos.

Desde entonces, su carrera no ha parado de llevarle de país en país. Mourinho le hizo debutar con el primer equipo del Real Madrid en octubre de 2012, en un partido de Copa del Rey frente al Alcoyano.

Aquella noche marcó un gol tras asistencia de Benzema y se convirtió en una de las irrupciones más prometedoras de La Fábrica.

El técnico portugués siempre apostó por él, algo que el propio jugador ha reconocido públicamente años después. Tras salir del Madrid inició una carrera marcada por constantes cambios de país y de competición.

Deportivo de La Coruña, Galatasaray, Mainz, Málaga, Maccabi Tel Aviv, Fortuna Sittard, Bélgica, Israel, Turquía o Albania forman parte de su currículum.

En Turquía ganó títulos con el Galatasaray y en Israel levantó una liga con el Maccabi Haifa. Ahora, después de media vida recorriendo vestuarios de Europa, el vilero parece empezar una nueva etapa en los despachos que quizá comience en el club donde comenzó a despuntar en su tierra.