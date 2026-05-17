Sigue la investigación por el crimen de Dolores a la espera de las autopsias para confirmar si es violencia de género

La Guardia Civil continúa con la investigación del asesinato cometido en una vivienda del cuartel del municipio alicantino de Dolores a la espera de que se practiquen las autopsias este lunes.

Este sábado, sobre las 11 de la mañana, un agente encontró los cuerpos sin vida de un compañero, de 55 años, su mujer, de 51, y el hijo de ambos, de 24 años de edad.

El resultado de los exámenes forenses de los cuerpos deberá confirmar la principal línea de la investigación que apunta a un caso de violencia de género.

Al parecer, el agente, que llevaba destinado en el puesto desde 1996, asesinó a la mujer en una habitación y al hijo en otra estancia antes de utilizar la pistola para quitarse la vida de un disparo en un pasillo.

Fuentes de la investigación señalaron que todas las vías están abiertas y que no existían antecedentes por violencia de género en la pareja.

Luto

Dolores cumple este domingo la segunda jornada del luto oficial después de un pleno extraordinario y urgente el sábado por la tarde para expresar la tristeza y la solidaridad del municipio con las víctimas.

Centenares de vecinos acudieron al minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento. Los crímenes causaron una gran conmoción en este pequeño pueblo de la Vega Baja, donde la familia era muy conocida.

Varios centenares de vecinos de Dolores (Alicante) han secundado en la tarde de este sábado el minuto de silencio convocado por el ayuntamiento para expresar su tristeza por el asesinato machista ocurrido a primera hora del día en una de las viviendas del cuartel de la Guardia Civil de la localidad.

El alcalde, Joaquín Hernández, recordó que la familia residía en Dolores desde 1996 y que era muy conocida en la localidad, por lo que los vecinos están "estupefactos y en shock".

De hecho, la mujer asesinada, Marisol, era muy apreciada en Dolores ya que trabajaba como conductora de autobús escolar.